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國一永康交流道行車糾紛　BMW追砸奥迪車2駕駛送辦

▲國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午發生疑為行車糾紛追逐撞車禍，事故另波及3車，追撞2車駕駛人受傷，其中23歲張姓男子送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午發生疑為行車糾紛追逐撞車禍，事故另波及3車，追撞2車駕駛人雙雙被依法送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國1南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午發生2車追逐撞車事故，另波及3車，事故造成追撞2車駕駛人廖姓、張姓2男的頭、手受傷，國道警四大隊查出廖男涉嫌持球棒砸張男車子，造成廖、張2男被破碎玻璃割傷，張男所駕車牌係變造車牌，偵訊後將2嫌依偽造文書、公共危險、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

▲國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午發生疑為行車糾紛追逐撞車禍，事故另波及3車，追撞2車駕駛人受傷，其中23歲張姓男子送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警察第四公路警察大隊指出，有關13日下午3時37分在國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道（台南大灣路段）交通事故案，經調查BMW自小客車駕駛人22歲廖姓男子與奥迪自小客車23歲駕駛人張姓男子，雙方疑似有行車糾紛，廖姓男子駕BMW車追撞張男所駕奥迪車，致張男車子先車擦撞61歲徐姓男子所駕自小客車，再往前推撞23歲洪姓男子所駕小客車及59歲吳姓男子所駕自小貨車而肇事。

▲國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午發生疑為行車糾紛追逐撞車禍，事故另波及3車，追撞2車駕駛人受傷，其中23歲張姓男子送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方查出，肇事後廖男持球棒敲打張男車子車前檔風玻璃，玻璃碎片造成廖男及張男兩人均手部及頭部割傷、意識清楚；張男被送往高雄榮民總醫院台南分院就醫，車禍現場於下午4時40分排除。

▲國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午發生疑為行車糾紛追逐撞車禍，事故另波及3車，追撞2車駕駛人受傷，其中23歲張姓男子送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方進一步查出，本案張男所駕車輛係懸掛變造號牌，張男偵訊後被國道警察第四大隊依偽造特種文書現行犯隨案移請台南地檢署偵辦，另廖男涉犯公共危險、妨害自由、傷害罪嫌，依現行犯隨案移送台南地檢署偵辦。

國道第四大隊呼籲用路人，務必遵守交通規則，行車如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全，切勿因一時情緒意氣用事而衍生肢體衝突，以免誤觸法網。

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