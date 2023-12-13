玩命關頭國道版！BMW追攔奧迪「先撞再砸」　3車慘遭波及釀2傷

▲國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午發生疑為行車糾紛追逐車禍，事故另波及3車，追撞2車駕駛人受傷，其中23歲張姓男子送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道，13日下午3時37分許，發生疑為行車糾紛追逐撞車， BMW車主追撞奥迪車子還涉嫌砸車，事故另波及無辜3車，事故造成涉嫌追撞的2車駕駛頭、手擦挫傷，其中23歲張姓男子送高雄榮民台南分院就醫，現場於下午4時40分排除，全案由國道警察第四大隊新市分隊查處中。

國道警察第四公路警察大隊指出，有關13日下午3時37分在國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道（台南大灣路段）交通事故案，經調查BMW自小客車駕駛人22歲廖姓男子，與奥迪自小客車23歲駕駛人張姓男子，雙方疑似有行車糾紛，廖姓男子駕BMW車追撞張男所駕奥迪車，致張男車子先擦撞61歲徐姓男子所駕自小客車，再往前推撞23歲洪姓男子所駕小客車及59歲吳姓男子所駕自小貨車而肇事。另肇事者廖男被控涉嫌動手砸張男所駕的車輛。

該車禍事故造成廖男及張男2名駕駛手部及頭部擦挫傷、意識清楚；張男被救護車送往高雄榮民總醫院台南分院就醫，現場於下午4時40分排除，相關肇事原因及相關責任由國道警察第四大隊新市分隊依規定調查處理中。

▲國道1號南向324公里台南大灣交流道出口匝道發生疑為行車糾紛追逐撞車禍，其中23歲張姓男子送醫，車子還被砸毀。（圖／翻攝道路救援張家班、下同）

國道第四大隊呼籲用路人，務必遵守交通規則，行車如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。切勿因一時情緒意氣用事而衍生肢體衝突，以免誤觸法網。