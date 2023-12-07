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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

釋迦靠「台東模式」恢復銷陸　陸委會警告：「兩岸買辦」恐復活！

▲▼ 台東釋迦、2023.12.5重新輸陸 。（圖／受訪者提供）

▲台東釋迦 。（圖／受訪者提供）

記者蔡紹堅／台北報導

台東鳳梨釋迦日前恢復輸往中國大陸，特有的「台東模式」也在各界引起不少討論。不過，陸委會詹志宏7日表示，他不接受「台東模式」的說法，因為中共刻意跳過兩岸協議管道，甚至指名找「某黨」來談，傷害的是台灣所有農漁民，甚至可能導致所謂的兩岸「買辦」「掮客」復活，讓農民受到剝削，也讓對岸白花很多冤枉錢。

詹志宏說，他不願意將此成為「模式」，因為兩岸農漁產品貿易往來已非常多年，雙方有不同意見時，是有管道可以商量的，但是近幾年，中共刻意避開兩岸協議管道，所以這不是一個模式，他不接受這個說法。

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

詹志宏認為，陸方用一些非關農漁產品檢疫的理由，來阻止兩岸農漁產品的正常貿易，受傷害的是台灣所有的農民，「提醒我們的農漁民朋友，要注意這一點。」

詹志宏提到，中共說歡迎其他農漁產品也用這種方式來商量，並指名要透過地方政府，或是「某黨」，他也不好講，「我們都記得一個名詞叫『買辦』，就是中間有一個掮客，台灣農民也受到很大的剝削，大陸也花了很多的冤枉錢，可是這個『兩岸買辦』，很可能在中共的安排下又再度復活！」

詹志宏強調，這對農民絕對沒有利益，對兩岸關係更是沒有好處，「中共要三思，千萬不要走不好的老路。」

▼台東縣長饒慶鈴赴北京見國台辦主任宋濤，討論鳳梨釋迦恢復輸陸。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 饒慶鈴、宋濤、釋迦 。（圖／記者任以芳攝）

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