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日料老闆曬小2兒便當照「干貝+鮭魚卵」超豪華！網羨煞：缺兒子嗎

▲▼ 。（圖／翻攝自在鹿角鮨FB）

▲超豪華便當。（圖／翻攝自在鹿角鮨FB）

記者施怡妏／綜合報導

國小、國中除了可以統一訂營養午餐，也有些家長會替小孩準備便當，一名開日式料理的老闆表示，替國小二年級的兒子準備了便當，菜色有生干貝、生魚片、蟹肉、魚卵等等新鮮食材，他曬出便當照片，許多網友露出羨慕的眼神直呼「還缺乾兒子嗎，好想要同款便當」。

日本料理店「鹿角脂」的老闆在粉專發文，貼出國小2年級的兒子的便當，只見鐵便當盒裡裝的是超豪華海鮮，有6顆生食級干貝、綜合生魚片、蟹腳肉2隻，上方還鋪上滿滿的鮭魚卵，「到底會有哪個國小2年紀這樣帶便當的啦，中午吃飯時間親送+保冰袋+內裝冰塊」。

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貼文一出，羨煞許多網友，「乾～爹（抱大腿」、「吃太好了吧！好幸褔喔」、「我國小吃這樣應該可以長到180公分」、「老闆缺女兒嗎」、「你欠50歲的女兒嗎？我會洗碗喔」、「同學的眼光直接讓兒子受寵若驚」、「聖誕節有交換便當嗎」、「連老師都羨慕」、「這別說給兒子了，用來求偶都行」、「有個開日料店當老闆的老爸就是那麼爽」。

老闆也透露，其他同學看到兒子的便當，必沒有很驚豔，「他說其他同學好像都沒興趣」，也有不少網友提到，不要讓小孩吃太多生食，老闆則回應，「偶爾吃，沒那麼誇張啦」。

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兒子午餐便當日本料理鮭魚卵干貝

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