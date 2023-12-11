12歲兒辦生日趴　同學都說好「卻0人到場」！以為是驚喜…結局哭了

▲沒有人出席生日派對。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

許多家長會替小孩舉辦「生日派對」，就有一名家長表示，兒子12歲生日，上周日舉辦生日趴，約了6位同學一起到家慶生，周五也再次確認過，當天訂了披薩、蛋糕、炸雞，結果沒有半個人到，訊息已讀不回，兒子難過到大哭。有網友安慰，「提早體會沒有期待就不會受傷害，是人生過程」。

該名家長在「匿名公社」發文，上周日替兒子舉辦12歲生日派對，因為想說是小學最後一個生日，於是找了6名同學到家慶生，周五還再次確認，也告知同學的家長，結果當天沒有人出席，「除了一個說發燒不能來，其他完全沒說理由，只有已讀全沒到」。

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兒子原本以為是同學給的驚喜，但最後卻沒有人出現，「我們只好草草的吃晚餐、吹蠟燭吃蛋糕」，兒子心情大受影響，躲在房間裡大哭，直到晚上10時，才有一位同學傳來了生日快樂的訊息，原PO看了很心疼，「他還問我平常大家都很好，難道自己人緣其實很差？身為家長的你們能給孩子什麼安慰？第一次遇到這種狀況，他說明天也不知道怎麼面對同學」。

貼文一出，網友安慰，「弟弟生日快樂，不要為了不值得的人難過」、「不用傷心、我們也是年年自己過、簡單佈置一下 、蛋糕自己做、自由自在、也不用顧慮來賓喜歡吃什麼」、「該跟孩子說這就是人生，基本上能做一輩子的朋友很少，能遇到要好好珍惜彼此相處，天下無不散的宴席」、「弟弟生日快樂，這一課教您言而無信的朋友，不要也罷」、「身體健康就是最大的幸福」。