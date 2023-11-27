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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭質疑針對趙少康…NCC晚間聲明將函請中廣說明是否違反廣電法

記者蘇晟彥／台北報導

中廣董事長趙少康上周5（24日）登記為國民黨副總統候選人，遭外界質疑恐違反廣電法的「黨政軍條款」，NCC則將函請中廣說明如何維持公平、公正的規定。針對外界質疑「針對一說」NCC 晚間則回應，將函請中廣說明，於競選期間如何踐行選罷法與廣播電視法有關公平、公正之規定。

▼NCC晚間呼籲，將函請中廣說明，於競選期間如何踐行選罷法與廣播電視法有關公平、公正之規定。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

有關外界質疑部分廣電媒體之經營階層有違反黨政軍退出媒體精神，國家通訊傳播委員會(NCC)將函請業者說明，於競選期間如何踐行選罷法與廣播電視法有關公平、公正之規定。

NCC表示，依總統副總統選舉罷免法第46條及公職人員選舉罷免法第49條規定，廣播電視事業得有償提供時段，供推薦或登記候選人之政黨、候選人從事競選宣傳，並應為公正、公平之對待。另外，於廣播電視事業從事選舉相關議題之論政、新聞報導或邀請候選人參加節目，應為公正、公平之處理，不得為無正當理由之差別待遇。該會將請業者說明完整之處理機制及作法，並於後續監理業務中，確保業者確實執行。

NCC呼籲，如廣播電視事業之董事長、董事等經營階層擔任參加競選，該事業於節目製播涉及選舉議題時，應注意維持客觀、公正、確實，特別在於競選期間應注意總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及廣電三法相關規定，以維護媒體獨立及專業公正性。

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