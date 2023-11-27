遭質疑針對趙少康…NCC晚間聲明將函請中廣說明是否違反廣電法

記者蘇晟彥／台北報導

中廣董事長趙少康上周5（24日）登記為國民黨副總統候選人，遭外界質疑恐違反廣電法的「黨政軍條款」，NCC則將函請中廣說明如何維持公平、公正的規定。針對外界質疑「針對一說」NCC 晚間則回應，將函請中廣說明，於競選期間如何踐行選罷法與廣播電視法有關公平、公正之規定。

▼NCC晚間呼籲，將函請中廣說明，於競選期間如何踐行選罷法與廣播電視法有關公平、公正之規定。（圖／記者李毓康攝）



有關外界質疑部分廣電媒體之經營階層有違反黨政軍退出媒體精神，國家通訊傳播委員會(NCC)將函請業者說明，於競選期間如何踐行選罷法與廣播電視法有關公平、公正之規定。

NCC表示，依總統副總統選舉罷免法第46條及公職人員選舉罷免法第49條規定，廣播電視事業得有償提供時段，供推薦或登記候選人之政黨、候選人從事競選宣傳，並應為公正、公平之對待。另外，於廣播電視事業從事選舉相關議題之論政、新聞報導或邀請候選人參加節目，應為公正、公平之處理，不得為無正當理由之差別待遇。該會將請業者說明完整之處理機制及作法，並於後續監理業務中，確保業者確實執行。

NCC呼籲，如廣播電視事業之董事長、董事等經營階層擔任參加競選，該事業於節目製播涉及選舉議題時，應注意維持客觀、公正、確實，特別在於競選期間應注意總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及廣電三法相關規定，以維護媒體獨立及專業公正性。