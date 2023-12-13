108課綱去中化惹爭議　國台辦：民進黨倒行逆施、數典忘祖

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣北一女中區桂芝老師炮轟課綱「去中國化」的影片，現行語文教材大量刪減文言文，是「無恥的課綱，」引起兩岸高度討論高瀏覽量。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日也回應，「民進黨當局倒行逆施、數典忘祖，必將遭到兩岸同胞更強力的反對。」

朱鳳蓮指出，「台灣很多人士給予呼應，區老師說出了台灣很多老師、很多家長和很多專家學者的心裡話，發出了正義之聲。」

朱鳳蓮痛批，民進黨無所不用其極推行「去中國化」，妄圖割斷兩岸文化聯結，蒙蔽台灣民眾，造成台灣青年一代歷史記憶混淆和國家認同扭曲，貽害無窮。「台灣各界抗議、抨擊聲音不斷。」

朱鳳蓮指出，任何「去中國化」的行徑，都改變不了深植於台灣社會的中華文化認同和中華民族認同，割裂不了兩岸的歷史連結和兩岸同胞的血脈聯繫。「民進黨當局倒行逆施、數典忘祖，必將遭到兩岸同胞更強力的反對。」

區桂芝不滿108課綱刪除17篇古文，連明末清初思想家顧炎武的《廉恥》都被刪掉，新課綱去中國化，是「無恥的課綱」。前總統馬英九8日也在臉書表示，教育部應從善如流，深入檢討課綱的缺失，不要再讓社會失望。

民進黨副總統候選人蕭美琴11日表示，文言文在課綱裡還是佔了一定比例，而新課綱能夠看到台灣新世代，是大家長期努力的成果，同時展現台灣教育體制與時俱進。