【廣編】源自日本好品質！台灣水質專用Panasonic打造安心水生活

▲Panasonic淨水商品提供多種選擇。

圖、文／Panasonic提供

水是生活不可或缺的一部分，自來水管線老舊或降雨季節，水中容易產生雜質異物的情況，在家中安裝可直接生飲的淨水商品才是真正新鮮及合適的選擇。日本製造且價格超親民的淨水器PJ-37MRF，安裝便利，可用約兩年的時間，減少耗材，環保又省錢!

旗艦整水器TK-HS700，搭載日本製專業濾芯，經過日本JIS台灣SGS測試能濾除農藥、殘留氯、鋁、鉛、鐵多種有害及致癌物質。內置的中空絲膜全新升級，能有效去除水中99.9%病毒與99.999%細菌，如A型流感病毒、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌…等0.01微米以上的微粒雜質都不放過。高效能白金電極板將純淨水進行電解，產生7種不同酸鹼值的離子水，滿足各種用水需求。

無論是泡奶粉、泡茶或是煮麵等烹飪料理，有了UV觸控式冷熱飲水系統NC-ANX2-SET，再也無需等待熱水，省時省力！透過日本製高效淨水濾芯和UVC LED紫外線除菌的五重濾淨科技，安心享受純淨甘甜的口感。專利觸控式水龍頭，擁有8段溫度與5種出水設定，定溫定量一鍵輕鬆到位。

Panasonic淨水商品提供多種產品選擇，現在買指定機種送基本安裝，再送暖心好禮。

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