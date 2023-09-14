Panasonic 2023秋季新品發表　用智慧家電打造家的美好溫度

記者浦靖祤／採訪報導

想要享受輕鬆愜意的居家生活，就從每一個小細節開始，日系家電品牌Panasonic舉辦2023秋季新品發表會，透過日本同步技術推出智慧、健康又便利的新品，打造家的美好溫度。

▲Panasonic 秋季新商品發表會，以「預約‧家的美好溫度」為主題，用智慧健康家電打造新一代美好生活。（圖／Panasonic提供)

台灣松下銷售公司總經理張天來表示，「家是每個人最熟悉最放鬆的地方，今年Panasonic整合全新家電和建築商品，以《預約‧家的美好溫度》為主題，把大家對居住空間的美好憧憬，用實際的生活空間進行提案，像客廳、廚房、臥室浴室、或家務間Panasonic都可以滿足各種需求。」

▲台灣松下銷售公司張天來總經理表示，Panasonic 以安全、便利的調理新品及廚房設備，打造幸福滋味的廚房空間。▼變頻清淨除濕機新品，擁有業界唯一全彩觸控螢幕。（ 上圖／Panasonic提供，下圖／記者謝婷婷攝）

喜歡在家追劇，Panasonic搭載MLA旗艦OLED系列電視，提供更高對比與亮度，細膩畫質還有全新遊戲音效模式，讓玩家享受沈浸式音效體驗。台灣氣候潮濕，今年推出的變頻清淨除濕機，擁有業界唯一全彩觸控螢幕，高效功能讓家隨時保持乾爽舒適。總經理張天來指出，「Panasonic全新變頻清淨除濕機，搭載變頻壓縮機及獨家W-HEXS系統，搭配HEPA高密度及活性碳濾網，省電除濕更進化。」

▲Panasonic新推出義式咖啡機，一鍵就能享受12種不同風味的咖啡。▼電冰箱全新「抑霜鮮凍」功能， 可有效防止溫差產生的結霜，維持食材口感。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

美好溫度就從廚房開始，想要每天來杯美味咖啡，Panasonic全新義式咖啡機，以壓力萃取極致精華，精心設置12項行程，一鍵就能享用不同風味的特調咖啡。

廚房裡最重要的冰箱，不僅外型時尚百搭，最新技術還能讓食材保有最佳口感，總經理張天來說明，「今年Panasonic電冰箱與日本同步最新科技，全新《抑霜鮮凍》功能， 可有效防止溫差產生的結霜，維持美味口感，透過負3度C微凍結功能，完美保留食材新鮮與營養。」

▲Panasonic直立式洗衣機，小體積擁有大容量。▼陶瓷一體型全自動洗淨馬桶，獨創可動式排水結構。



Panasonic直立式洗衣機，擁有五大護衣科技，台灣製造好安心，還有方便的洗劑自動投入功能，和貼心的筒槽照明燈，小體積大容量，滿足消費者注重衣物潔淨與舒適需求。家中衛浴也是生活舒適的關鍵，陶瓷一體型全自動洗淨馬桶，獨創可動式排水結構，6公分大管徑強力漩渦水流，省水又安靜。結合日本瞬熱技術，使用更舒適安心。

▲Panasonic高效率智慧家電，幫助提升家中的潔淨和舒適感受。▼高滲透離子美容儀，有六種模式幫助解決肌膚困擾。



秋季亮點商品，還有日本製LED可調光調色吸頂燈，獨立高效率擴散透鏡，能增加20%亮度，房間明亮無死角視線更清晰，女性愛用的負離子吹風機和高滲透離子美容儀，也深受消費者青睞，搭配六種模式解決肌膚困擾，幫助保持肌膚水亮緊緻，是女性愛不釋手的保養神器。

Panasonic持續以先進技術，研發高效率智慧家電，不僅省下時間和家務煩惱，家中的潔淨和舒適感受，還有更多陪伴家人，或留給自己享受輕鬆簡單的美好溫度。



