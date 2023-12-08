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【廣編】Panasonic變頻除濕機「業界最多」35項安全裝置　提供乾爽舒適最安心的生活空間

▲▼Panasonic,Panasonic變頻除濕機,安全裝置,變頻,省電,除濕。（圖／業者提供）

▲Panasonic變頻清淨型除濕機號稱擁有業界最多的35項安全裝置。

圖、文／Panasonic提供

近來，由於老舊除濕機而引發自燃的新聞頻傳，讓民眾使用時總是提心吊膽，Panasonic變頻清淨型除濕機擁有業界最多的35項安全裝置，全機種採用防燃材質設計，多重防護使用最安全，就算外出除濕也超安心。

Panasonic變頻清淨型除濕機的高級珍珠白外型設計，除了顏質高，更擁有業界唯一*的INVERTER X W-HEXS變頻省電雙科技。採用變頻雙轉子壓縮機，能減少震動，降低運轉聲量；此外榮獲開發專利獨家的W-HEXS雙重除濕系統，能擴大氣流進氣方向，以更低的電量達到相同的除濕效果。另外有日本nanoeX健康科技，能主動捕捉空氣中的有害物質，不僅有效抑制多種病毒、過敏原、黴菌達99%*，還能快速消除各種生活中異味，經由HEPA高密度濾網及活性碳濾網強力過濾，為居家環境品質把關。經SGS測試PM2.5與一級致癌物甲醛去除率達99.9%*

搭載獨家全彩液晶觸控螢幕，超大雙顯示螢幕可直接點擊進行設定，除濕狀態與空氣品質一目了然；專用雙配件還可針對濕掉的鞋子及各種有濕氣的櫥櫃空間進行除濕，同時釋放nanoeX抑菌除臭，對應生活中各種除濕需求，一機多用超便利！另外還搭載了Panasonic IoT智慧健康家電，外出可遠端即時操控，在家也能透過智慧聲控隨心操控。

Panasonic除濕機全系列台灣製造，連續15年稱霸銷售第一*，更贏得2023年信譽品牌白金獎最高肯定，高品質好口碑深受消費者的信賴喜愛。即日起至2024年2月29日止，凡購買除濕機指定機種就送曬衣架，享受乾爽還能省荷包就趁現在。

*詳細商品內容請參閱型錄或官網。

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