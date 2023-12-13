最愛周海媚演的哪個角色？「不只周芷若」粉絲再推4個：難得不討厭

▲周海媚曾參加第53屆電視金鐘獎頒獎典禮。（圖／攝影中心攝）

記者曾筠淇／綜合報導

香港女星周海媚11日過世，享年57歲。周海媚過去因《倚天屠龍記》周芷若一角大紅，被封為「最美周芷若」，就有網友想知道，在周海媚詮釋的眾多角色之中，大家最喜歡哪一個？貼文曝光後，除了《倚天屠龍記》之外，周海媚在《大鬧廣昌隆》和《今生無悔》的角色也深受粉絲喜愛。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「各位最喜歡周海媚的那部戲呢」為標題發文，提到周海媚是他最欣賞的港星，但很遺憾傳出過世消息。他透露自己第一次看周海媚演的戲，是《義不容情》中的李華，該角色讓他印象最深刻。

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後來原PO也有看《倚天屠龍記》，欣賞過周海媚詮釋的周芷若和滅絕師太。最後他說，覺得很可惜以後看不見周海媚新的戲劇作品了，大家最喜歡周海媚演過的哪一個角色呢？

貼文曝光後，不少網友仍大推周芷若這個角色，「倚天屠龍記的周芷若扮相超美，此生再無人能超越海媚版的周芷若」、「只知道周芷若，那時倚天最喜歡的角色，雖然心狠手辣，但還是被她的清秀及好勝折服」、「推她詮釋周芷若的正邪氣質」、「對周芷若印象超深，非常美」、「周芷若，完全（從）書中走出來」。

▲周海媚在2019年版的《倚天屠龍記》中，飾演滅絕師太 。（圖／中視提供）

還有網友喜歡《大鬧廣昌隆》、《今生無悔》、2019年版的《倚天屠龍記》的角色，「廣昌隆的女鬼小芙蓉，那個時候覺得她真的超級漂亮」、「大鬧廣昌隆我也好愛，前幾個月才又重溫而已」、「我喜歡今生無悔，沈文薏啊」、「最早也是看義不容情，但義不容情角色不討喜，喜歡上她是看今生無悔」、「今生無悔+1」、「她的滅絕是我唯一不討厭的滅絕」、「我也是難得不討厭滅絕」。

據了解，周海媚1985年出道，戲劇作品都非常經典，代表作包含《義不容情》、《倚天屠龍記》、《大鬧廣昌隆》、《武媚娘傳奇》、《回到未嫁時》等。她因《義不容情》李華一角大受歡迎並爆紅，後來又因《倚天屠龍記》周芷若的角色人氣大漲，吸引許多台灣、大陸粉絲，可謂最經典也最有代表性的角色。周海媚有著高貴氣質，且保養得好，被稱為「不老玉女」、「凍齡女神」。