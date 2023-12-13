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周海媚病逝！「不死的癌症」偏爱女性　醫曝可怕病狀：超一半死亡

▲周海媚和呂良偉曾有一段情。（圖／翻攝自微博）

▲港星周海媚11日病逝。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

港星周海媚11日傳出死訊，不過後續不少相關人士出面否認，直到12日工作室才證實她已病逝。而周海媚也被爆出過去多年都遭紅斑狼瘡折磨。據陸媒《健康時報》報導，紅斑性狼瘡也被很多人稱為「不死的癌症」，因為這種疾病目前無法根治，但正規科學治療，病情可以控制。

據傳周海媚長期飽受紅斑性狼瘡所苦，雖然她曾在2021年打新冠疫苗，被問到是否有免疫系統的疾病時，親自留言回覆網友「謝謝，我沒有病，請別相信謠言」。但在周海媚病重的消息傳出後，她的好友、香港電影人田啟文表示，周海媚確實罹患紅斑性狼瘡，這病極難治療，「我們做為朋友只能關心。」

據《健康時報》報導，紅斑性狼瘡也被很多人稱為「不死的癌症」。因為這種疾病目前無法根治，但正規科學治療，病情可以控制。

系統性紅斑狼瘡是一種系統性自體免疫疾病，會導致腎臟、心血管、肺部、消化系統、血液系統、血管、眼睛等多重器官損傷。最明顯的症狀就是臉頰出現「蝶形紅斑」，很多人以為是過敏，去看了皮膚科。

系統性紅斑狼瘡是一種系統性自體免疫疾病，會導致腎臟、心血管、肺部、消化系統、血液系統、血管、眼睛等多重器官損傷，症狀複雜多樣，有的表現為關節痛，有的是心臟功能受損，有的是反覆口腔潰瘍，有的則是腎臟受累的臨床徵象，例如蛋白尿、血尿，或伴腎功能不全。所以，很多人去了皮膚科、骨科、腎臟內科等都沒有找到病因，其實紅斑狼瘡要看風濕免疫科。

「系統性紅斑狼瘡是多因素導致的自體免疫疾病，致病因素包括遺傳、環素、性別、性荷爾蒙、紫外線環境等，因此病情異質性強，個別化診療要求高」，中國醫學科學院北京協和醫院風濕免疫科主任曾小峰教授2020年4月刊文中表示，「殘酷的現實是，中國發病年齡在30歲左右的患者，至55~60歲時，超過一半死亡。」

「復發是紅斑性狼瘡患者一生要面對的，也是治療中最難跨過去的一關，不少患者在『復發-緩解-再復發』中不斷被消耗和傷害」，哈爾濱醫科大學附屬第一醫院副院長張志毅2020年9月在健康時報微信刊文中表示，復發一次器官損害就加重一次，每次復發對患者來說都是一次重創，同時長期藥物累積的不良反應也會使患者的生活質量受到嚴重影響。據了解，近60%的紅斑性狼瘡患者會持續活動或疾病反覆復發，超過50%的患者發生器官損傷。

張志毅介紹，誘發復發的原因很多，其中最關鍵是治療不規範，病人遵從性不好。其中最典型的是隨意停藥，在紅斑狼瘡治療中激素是常規用藥之一，尤其是在一些重症發作和重要臟器損害時，可快速控制病情，但是長期使用，糖皮質激素會帶來不少副作用，例如體型的改變，肥胖、多毛，有的患者因為不能接受就會隨意停藥。還有的患者覺得自己病情好轉也會自主停藥，結果導致病情復發，反而使用荷爾蒙劑量更大。

北京協和醫院風濕免疫科副主任李夢濤2020年9月在健康時報微信刊文中指出，紅斑狼瘡治療主要有兩個階段，第一個就是控制病情活動，減少臟器損傷，避免感染和復發；其次就是盡量減少藥物帶來的副作用。

李夢濤認為，目前副作用較少的免疫抑制劑以及新的標靶藥物出現，有希望減少荷爾蒙藥物使用，增加患者的用藥依從性。另外，日常生活也要注意避免日曬、情緒類壓力反應、戒菸等，也有助於預防復發。

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