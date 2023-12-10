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赴日旅遊幫代購　行李箱塞滿！「回國1狀況」惹怒她：根本欺負人

▲▼日本,淺草,東京,旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

▲許多人到日本會瘋狂血拚。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人出國旅遊，總會接到親友的「代購」任務，一名網友表示，今年去日本2次，都被同事委託幫忙買東西，都是很佔行李箱位置的商品，此外，還有親友剛從日本回來，居然還列出清單請她幫忙買東西，最扯的是，11月出國買回來後，大家都說「現在沒錢」，至今還沒收到代購的錢，讓她感到心累。

原PO在PTT發文，「出國會幫同事代買東西嗎？」今年去了兩次日本，一次京阪，一次東京，兩次同事都請她代買東西，「都是很大的東西，很佔我行李箱位子」，而且還有朋友才剛從日本回來，「自己需要不買卻叫我代買？」

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原PO表示，親友上次出國有詢問要不要幫忙買東西，她說不用，玩得開心就好，「沒想到這次我出國，他們又開始列清單，雖然我自己沒種拒絕，但我覺得他們太吃人夠夠了吧」，最扯的是，11月底回國至今，代購商品的錢都還沒到，「因為一句現在沒錢，到現在還沒付清，我太軟弱了嗎？」

▲日本藥妝店示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本藥妝是許多人赴日旅遊時，必不能少的購物行程。（圖／記者蔡玟君攝）

貼文一出，網友一致認同，代購是吃力不討好的事情，「頂多買個點心意思意思」、「我年輕時也這麼傻，也是不給錢，後來不幫買後就再也沒跟我聯絡過」、「出國就是要好好玩啊，幫人代購很浪費時間」、「我都說我不逛街的，完全杜絕代購」、「叫他自己找網路上代購公司」、「除了我爸媽要的，其他絕不代購」。

也有網友分享拒絕的說詞，「收很高的代購費，就沒有人會找了」、「如果推不掉沒關係，就說買不到就好或是行程太趕沒辦法找商品，再不然就買超級貴的給她們，說你不會比價，下次就不會有人找你買了」、「我都說我有時間再幫你買，絕對不要先答應，回來沒買就說你太忙沒時間去買」、「說你趕行程沒空，行李習慣帶很多東西沒多餘空間，而且差點超重」。

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