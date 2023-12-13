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張益贍：吳欣盈回台後，柯文哲年輕選票會持續崩盤！

▲▼台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

▲吳欣盈被柯文哲找來打2024總統大選。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲前幕僚張益贍分析2024總統大選，他認為，民眾黨副總統候選人吳欣盈對年輕選票叫「趕票效應」，吳完全破壞「阿北」人設，「她那麼有錢，結果你找她做副總統，那我為什麼要投給阿北？所以如果吳欣盈回台後，阿北在年輕選票會持續崩盤。」

張益贍12日在《新聞面對面》政論節目提到，這場大選藍綠在組織動員也有很大不一樣，國民黨叫「小雞拱母雞」，他們的立委候選人其實都比較強，國民黨的小雞相對比較累。

張益贍表示，民進黨則是所謂「母雞帶小雞」，民進黨的小雞有總統蔡英文、賴清德和蕭美琴不斷加持，且他們也發了所謂中常會動員令，議員都要站街頭、掃市場，變成三明治的打法整個拱高，如果再加上年輕票，種種的造勢行動，事實上是可以吸引到所謂柯文哲選票的時候，柯文哲的崩盤看起來是快跟慢的問題。

▼張益贍認為，吳欣盈對年輕選票叫「趕票效應」。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席邱臣遠競選總部成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

張益贍認為，當然柯文哲努力在撐住選票，而且他在美麗島民調最近為什麼會稍微提高，不要忘記還有一個人叫吳欣盈，副總統候選人這10天不見了，還沒回來。

張益贍指出，吳欣盈對年輕選票叫「趕票效應」，因大家對阿北的形象是有一個人設，但吳欣盈完全破壞阿北人設，會導致大量年輕人覺得相對剝奪感，「她那麼有錢，結果你找她做副總統，那我為什麼要投給阿北？所以如果吳欣盈回台後，阿北在年輕選票會持續崩盤。」

選戰進入最後倒數，吳欣盈目前人還在國外，會不會希望對方趕快回台灣加入選戰？柯文哲11日說，其實吳去國外也是為台灣做事情，包括參加COP 28等，雖然要競選，但就職務上該做的工作，還是要優先。

▼張益贍說，吳欣盈完全破壞柯文哲的人設。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

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