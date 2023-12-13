張益贍：吳欣盈回台後，柯文哲年輕選票會持續崩盤！

▲吳欣盈被柯文哲找來打2024總統大選。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲前幕僚張益贍分析2024總統大選，他認為，民眾黨副總統候選人吳欣盈對年輕選票叫「趕票效應」，吳完全破壞「阿北」人設，「她那麼有錢，結果你找她做副總統，那我為什麼要投給阿北？所以如果吳欣盈回台後，阿北在年輕選票會持續崩盤。」

張益贍12日在《新聞面對面》政論節目提到，這場大選藍綠在組織動員也有很大不一樣，國民黨叫「小雞拱母雞」，他們的立委候選人其實都比較強，國民黨的小雞相對比較累。

張益贍表示，民進黨則是所謂「母雞帶小雞」，民進黨的小雞有總統蔡英文、賴清德和蕭美琴不斷加持，且他們也發了所謂中常會動員令，議員都要站街頭、掃市場，變成三明治的打法整個拱高，如果再加上年輕票，種種的造勢行動，事實上是可以吸引到所謂柯文哲選票的時候，柯文哲的崩盤看起來是快跟慢的問題。

▼張益贍認為，吳欣盈對年輕選票叫「趕票效應」。（圖／記者林敬旻攝）



張益贍認為，當然柯文哲努力在撐住選票，而且他在美麗島民調最近為什麼會稍微提高，不要忘記還有一個人叫吳欣盈，副總統候選人這10天不見了，還沒回來。

張益贍指出，吳欣盈對年輕選票叫「趕票效應」，因大家對阿北的形象是有一個人設，但吳欣盈完全破壞阿北人設，會導致大量年輕人覺得相對剝奪感，「她那麼有錢，結果你找她做副總統，那我為什麼要投給阿北？所以如果吳欣盈回台後，阿北在年輕選票會持續崩盤。」

選戰進入最後倒數，吳欣盈目前人還在國外，會不會希望對方趕快回台灣加入選戰？柯文哲11日說，其實吳去國外也是為台灣做事情，包括參加COP 28等，雖然要競選，但就職務上該做的工作，還是要優先。

▼張益贍說，吳欣盈完全破壞柯文哲的人設。（圖／記者李毓康攝）

