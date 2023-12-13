直言「趙少康是貴人」　蔡正元看完民調喊：有史以來第一次

記者黃翊婷／綜合報導

《美麗島電子報》12日公布第87波最新追蹤民調，賴蕭配支持度為35.1％、侯康配32.5％、柯盈配17.0％。前立委蔡正元直言，趙少康加入擔任侯友宜的副手之後，加大提升侯的選票幅度，「副手幫正手加了這麼多的，坦白講，翻開歷史紀錄還沒看過，有史以來第一遭」，而對手賴清德民調下滑，應該是掉進所謂的「角落陷阱」裡。

▲2024大選呈現三腳督的情形。圖片由左至右分別為賴清德、侯友宜、柯文哲。（圖／ETtoday資料照）

《美麗島電子報》12日公布第87波最新追蹤民調，根據數據顯示，民進黨的賴蕭配支持度為35.1％暫居第一、國民黨侯康配支持度32.5％位居第二、柯盈配則微幅下滑至17.0％。值得注意的是，藍綠雙方差距已進入誤差範圍，「侯康配」僅輸「賴蕭配」2.6個百分點。

▲蔡正元直言，趙少康是侯友宜的貴人。（資料照／記者湯興漢攝）

蔡正元12日在政論節目《新聞大白話》中分析，趙少康加入擔任侯友宜的副手之後，就無限制加大侯的光環跟選票幅度，「副手幫正手加了這麼多的，坦白講，翻開歷史紀錄還沒看過，有史以來第一遭，從來沒有過，以後大概也很難了，所以侯友宜算是幸運者，趙少康是他的貴人。」

蔡正元接著指出，最新民調中賴清德的民調往下滑，但侯友宜、柯文哲都沒有增加，也就是說，單純是賴清德支持度下降，代表這些選民跑到不表態裡面去，變成未決定要投給誰，這些選民原本要投給賴，可是現在有點遲疑，除非賴給出一個很好的解釋。

蔡正元認為，偏偏賴清德和蕭美琴面對外界質疑，例如萬里老家、國籍問題，卻掉進所謂的「角落陷阱」裡，「就是你掉到別的地方你都爬得起來，掉到角落裡面就爬不起來，一直在那邊困著，也不會沉下去」，有些事情當斷不斷，自然就會產生混亂。