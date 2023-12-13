快訊／匿名粉專控昔助性侵犯索國賠　賴清德競總駁斥：已報案

▲郭雅慧駁斥匿名粉專指控。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

臉書匿名粉專「不禮貌鄉民團」昨（12）發文指控，民進黨總統候選人賴清德昔日曾為性侵犯舉行記者會要國賠。對此，賴清德競總發言人郭雅慧今（13）嚴正駁斥，這是一起典型的以時空錯置的資訊，混淆國人認知的惡質抹黑，匿名粉專故意顛倒事件順序，誣指當年身任立委的賴清德為罪犯陳情，而事實是：該罪案是在4個月後查獲，賴清德也從未為陳情人提出要求國賠。

郭雅慧說，常識都可以判斷，任何一位立委都不可能為兇手要求國家賠償，對於匿名粉專惡意扭曲事實的惡意行徑，總部已正式向警方報案，絕不姑息這種造謠、製造：社會誤解對立的行為。

郭雅慧表示，2008年賴清德身為民進黨立法院黨團幹事長，接獲時任台北縣議會民進黨團總召張瑞山的陳情案，表示一名少年在逃避警方攔查時遭槍擊導致半癱，家屬希望調查用槍時機是否恰當，基於國會議員職責陪同出席記者會，訴求明快釐清，而非常清楚的事實是，當時賴清德並未提到要求國賠。

郭雅慧指出，這場記者會是在2008年12月下旬召開，該少年另被警方查獲涉及重大犯罪，則是在2009年3月，也就是記者會後4個月，陳情期間包括立委、檢警在內，並沒有人知道有這樣的情形。

郭雅慧表示，匿名粉專利用兩案時間差製造資訊落差，消費人倫悲劇來進行政治攻防，是非常低劣的手段。過去曾有國民黨籍的市長候選人利用錯誤資料來進行政治攻擊，2011年賴清德就對該名候選人提告，最後該名候選人「坦承引用資料錯誤」，向賴清德致歉達成和解。郭雅慧強調，針對惡意的指控，過去曾經提告，這次也不姑息。

▲台南市府新聞稿。（圖／翻攝自台南市政府網站）