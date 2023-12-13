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網友聲援《帝王條款》學生　Cheap回文：有種嘲諷同性戀、原住民

▲學校PO出道賀文，如今已刪文。（圖／翻攝自臉書）

▲東興國中得獎作品《帝王條款》因網紅Cheap的發文引起論戰。（圖／翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

桃園東興國中一名學生先前參加「112學年度全國學生美術比賽」，以名為《帝王條款》的畫作，奪得漫畫類特優獎。不過網紅Cheap認為是醜化台灣行人。得獎學生心情大受影響，校方緊急將相關祝賀文刪除道歉，並對學生加強心理輔導。而Cheap粉專上也有不少人聲援學生，引發論戰，對此Cheap回文「有種就去嘲諷同性戀、原住民。」

東興國中該名同學透露，《帝王條款》的創作動機與靈感，是因近日新聞提到，台灣是「行人地獄」，所以立法保護行人安全行走的權利，「但我認為，社會當中人與人之間要彼此尊重，所以行人通過馬路也要快速通過，不能如皇帝般霸道行走。」

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▲學校PO出道賀文，如今已刪文。（圖／翻攝自臉書）

網紅Cheap在臉書怒轟，該學生以帝王條款為主題，極盡醜化台灣行人，還得了全國性的美術獎「真的很可悲」。他強調，自己不怪學生，而是指導老師與評審單位實在太爛了，「這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？」

▲▼Cheap針對帝王條款畫作發表看法。（圖／翻攝臉書／Cheap）

▲▼Cheap針對帝王條款畫作的看法，引起網友兩派論戰。（圖／翻攝臉書／Cheap）

▲▼Cheap針對帝王條款畫作發表看法。（圖／翻攝臉書／Cheap）

不過也有網友聲援學生留言「所以台灣行人地獄亂象、你不跟施政政府沒完、卻要跟畫幅圖的師生授獎機關沒完…不是很好笑嗎？」、「有必要去這樣追殺一個國中生嗎？他不過是個小孩子，而你是帶風向的「大人」，你該討論的是學校針對這個有爭議的畫作主題,應該有更審慎的評選作業，給孩子們正確的觀念，也沒必要把一個學生作品拿來大聲撻伐吧！你國中生時很成熟嗎？ 給社會多點愛吧！」

▲▼Cheap針對帝王條款畫作發表看法。（圖／翻攝臉書／Cheap）

▲▼Cheap針對帝王條款畫作發表看法。（圖／翻攝臉書／Cheap）

對於網友的聲援，Cheap回文「你有種就去嘲諷同性戀、原住民，然後再來說我只針對那個個人 笑死」、「你就以藝術創作之名，去諷刺台灣少數民族或女權看看」；不過也有網友支持Cheap的看法留言「這次真的有點不推了～～～」、「民主交通落後國家」、「校方粉專刪文了，呵呵。哪一國的帝王一天到晚被車撞死？哪國的帝王連走路都沒地方走？桃園東興國中，老師教育失敗。」

▲▼Cheap針對帝王條款畫作發表看法。（圖／翻攝臉書／Cheap）

東興國中校長在接受《中央社》訪問時表示，學生是因為看到新聞報導行人和駕駛間的衝突，所以才用看到的媒體標題創作，但本意只是希望行人和駕駛間互相尊重，「對於法律和社會問題等，孩子沒有這麼多想法，只是很單純創作。」

校長坦言，因為網路關係，孩子也知道自己的作品被攻擊，但因年紀還小，尚未感受到網路力道，現在比較擔心日後會因此受到影響、甚至不敢畫畫，這部分會再持續輔導。

 
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