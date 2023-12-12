野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

▲相澤南來台參加Ultra，好身材一覽無遺。（圖／翻攝Instagram／epoint2016，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本超人氣AV影后「相澤南」在今年六月發布引退消息，讓不少粉絲大感惋惜，但引退後的相澤南仍在社群平台上與廣大粉絲分享近況。今（12）日相澤南就在Instagram上分享她日前特地飛來台灣參加第三屆Ultra Taiwan超世代音樂節台灣站，火辣身材與修長的美腿一覽無遺。

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第三屆Ultra Taiwan超世代音樂節台灣站8日於台北市大佳河濱公園展開，其中憑藉熱門金曲《Titanium》紅遍全球、兩座葛萊美獎得主David Guetta（大衛庫塔）暌違7年再度抵台，吸引來自世界各地的樂迷來台朝聖。

相澤南在最新貼文中分享參加Ultra的美照，身穿粉紅平口短T和黑牛仔短褲，搭配黑色外套與毛帽，好身材吸引大批粉絲朝聖。她也在貼文中表示，這次是和朋友們一起前來台灣參加Ultra活動，留下了一段很美好的回憶，文中更可以看見她與一大瓶龍舌蘭合照，看起來玩的相當盡興。

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除了此次的Ultra活動外，相澤南在今年8月時也來台參加「S2O Taiwan潑水音樂節」，與現場樂迷濕身互動，留下親民的好印象。