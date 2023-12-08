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睽違27年！門諾中醫團隊正式成軍　1年後診區空間擴增至300坪

▲▼門諾醫院睽違30年重啟設立中醫科，未來將大力推動中西醫合療。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院睽違30年重啟設立中醫科，未來將大力推動中西醫合療。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾醫院睽違27年重啟設立中醫科，未來將大力推動中西醫合療，讓有需求患者，能在積極治療中，同時強化身體調養，獲得更全方位照護，7日正式舉行揭牌儀式，預計1年後擴增空間至300坪，除了提供高品質的中醫醫療照護，也成為中醫教學訓練機構，訓練住院醫師與實習醫師，完備全人醫療願景。
 
中西醫聯手針對同一病症，共同診治、照顧，並結合應用，找出對病人最佳療法的中西醫合療，已成為現今全球醫療趨勢，門諾醫院曾於1991年設立中醫門診，時間約5年，時隔27年、在創院75週年之際，重新提供中醫看診服務，除傳承守護東部民眾健康的醫療使命，更要借助中西醫的相輔相成，讓患者得到更周全的治療與調理。

▲▼門諾醫院睽違30年重啟設立中醫科，未來將大力推動中西醫合療。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院中醫科團隊合影。
 
「中西醫合療成時代趨勢！」基督教門諾會醫療財團法人總執行長張文信說，門諾醫院感謝中醫團隊加入，完備門諾全人醫療的目標，病患在西醫治療下，透過中醫針灸、藥物調養，能更快提升恢復力，未來醫院也會引進高壓氧，中西醫合療使療效更加顯著。

▲▼門諾醫院睽違30年重啟設立中醫科，未來將大力推動中西醫合療。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院中醫科主任楊成湛為病患針灸。
 
門諾醫院中醫科主任楊成湛說，門諾總院及壽豐分院均已設立中醫門診，總院6床、分院7床，每張診療床均採加大及提升安全性配備，與各配置一台遠紅外線儀器等高品質設備服務患者，並和西醫積極合作，提供住院病人中西醫合療，包括中風、腫瘤、顱腦損傷、脊髓損傷及癌症病患者，均適用健保，讓花東民眾能有更優質的醫療照護服務。

▲▼門諾醫院睽違30年重啟設立中醫科，未來將大力推動中西醫合療。（圖／門諾醫院提供，下同）

中醫科主任楊成湛為患者問診把脈。
 
近期流感、呼吸道多重病毒以及黴漿菌肺炎的侵擾，院方特地於門診大廳提供補肺防疫茶，提升肺部免疫。楊成湛說，肺是人體的第一道防衛線，平常負責抵禦外來疾病的入侵，而鼻子是整個肺系統的起頭，若正氣虛弱抵抗力差時，細菌病毒就會從鼻腔進入身體而致病。此外；醫師也現場教導民眾平日可按摩天突穴、迎香穴、風池穴、合谷穴以及足三里穴等，緩解不適及活血通絡。
 
門諾醫院中醫科團隊目前包含2名專任主治醫師、1名住院醫師，以及專業護理師、藥師，並引進全新電針機、紅外燈、遠紅外治療儀等設備，還設有針灸診療區，提供一般內婦兒科疾患、腦、皮膚、神經與精神、心血管、胸腔、消化、腎泌尿、過敏免疫風濕、血液、腫瘤、新陳代謝暨內分泌、男女性青春期、癌症調理、肝膽腸胃、高血脂、乾燥症、關節痠痛、鼻過敏、氣喘、皮膚病、自律神經失調、中風後遺症等治療。未來，待新診區建置完備後，除了將擴充至20張針傷治療床規模、4個診間外，服務內容更涵蓋內科、婦科、兒科、傷科及針灸科，屆時也將執行中醫居家醫療，擴大服務範疇。

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