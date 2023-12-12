1個月「1家4口開銷46K」被婆婆嫌高！明細驚呆網友：超猛欸

▲婆婆嫌他們開銷太大。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名二寶媽無奈表示，家裡每個月的基本開銷，包括生活費、菜錢、房租、學費等，一共4萬6000元，因為被婆婆嫌高，於是發文列出明細，求問「哪一條不合理？」然而，眾多網友看完，一致認為已經很省了，不由得驚呼「羨慕伙食費控制這麼低。」

女網友在「爆怨2公社」發文提到，家用一個月基本開銷，菜錢8000元（每周2千）、生活費1萬6000元（1人每周1000）、水電費1500元左右、房租7000元、管理費1500元、生活用品5000元（衛生紙、洗衣精、瓦斯費等）、兒子安親班費用4500元、女兒學費2500元，加總起來至少要4萬6000元。

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原PO接著苦惱表示，眼看每個月至少花費4萬6000元，婆婆覺得他們一家花費太高，所以發文請益，「請問大家，哪一條是不合理開銷？」

▲1家4口每月基本開銷4萬6。（圖／翻攝自爆料公社一日小編）

對此，網友們一面倒覺得已經很省了，「真的很吃緊了，沒有娛樂開銷耶，真的很辛苦」、「還沒算交通跟電話費欸！一家四口一個月5萬已經非常省了，現在小家庭基本沒有個6、7萬很難生活，到底哪裡可以房租7千阿」、「不會高，尤其伙食費跟房租很便宜，而且還沒有加保險費、治裝費跟意外支出」、「太厲害了！可以那麼省水電、伙食費，實在是佩服」、「合理 ，婆婆吃米不知道米價」、「好羨慕房租便宜」、「不合理的是婆婆的大腦，肯定拿幾10年前自己的消費金額在那裡嘴」。

文章也釣出大票過來人，直言「我一家六口，3大2小1嬰，伙食含奶粉每個月都要3萬上下了」、「兩個孩子補習就快3萬了」、「小孩還小，等再大一點，一個月7萬都不夠」；不過還有人建議，「小朋友一個月的生活費有4000？感覺他們還小，零用錢這樣感覺有點多。」

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