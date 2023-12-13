Cheap轟《帝王條款》「在醜化台灣行人」　律師不忍了！

▲《帝王條款》畫作得到特優獎。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

東興國中學生以一幅《帝王條款》畫作，奪得全國美術比賽特優獎，但也掀起輿論風波，網紅Cheap就認為，這是在醜化台灣行人，更脫口嗆「有種嘲諷同性戀、原住民。」對此，律師林智群不以為然，吐槽Cheap挑軟柿子吃。

校方PO出得獎消息後，Cheap在臉書怒轟，該名學生以帝王條款為主題，極盡醜化台灣行人，還得了全國性的美術獎，真的很可悲，「我不怪學生，而是指導老師與評審單位實在太爛了」、「行人在台灣已經夠弱勢了，還要被這樣嘲諷，我們教育到底出了什麼問題？」「這種赤裸裸的歧視可以得獎？你敢開其他歧視的玩笑？」

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眼看不少人聲援國中生，Cheap更留言反擊，「你有種就去嘲諷同性戀、原住民，然後再來說，我只針對那個人，笑死。」然而此話一出，許多網友都覺得不妥，認為學生的立論點是希望行人跟駕駛要互相尊重，況且種族議題跟社會議題本質就不一樣，並不能相提並論。

▲Cheap在臉書砲轟，強調非針對學生。（圖／翻攝自臉書／Cheap）

對此，律師林智群也看不下去，在臉書直呼「廉價先生之前嘴人反被嘴爆。現在目標變成國中生，柿子果然要挑軟的吃。」

而網友們也紛紛回應，「說好的言論自由呢？差異性（正反意見）是公共意見形成的要因之一，如此把風向導向道德層面，然而道德並不在公共意見形成的要件之一，何況國中生思想剛萌發，拿他的身分去壓一個國中生，確為不妥，甚至勝之不武」、「畸形法規造成的社會亂象，不敢檢討政府？」「霸凌國中生才不會輸啊，因為被霸凌的孩子只會因為害怕躲起來，沒看到他的師長都主動刪除避戰了，完全不想當孩子的保護傘，替他說話」、「這樣算不算給人抄家啊」。

▲律師吐槽，這是在挑軟柿子吃。（圖／翻攝自臉書／林智群律師）

針對得獎畫作掀起的風波，校方回應，學生的出發點是希望用路人互相尊重，並從自身的體會創作出該漫畫，而校方發文祝賀造成社會的關心與討論，並非是學生當初創作本意，校方願致上十二萬分的歉意；而該學生因受外界諸多指責，心情低落，目前校方已加強心理輔導。

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