做臉完「美容師開發票」震驚她　一段話被讚爆：心靈足夠富有

▲美容師開發票，讓小花媽很意外。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

作家小花媽日前到一間小型美容工作室做臉，沒想到結帳後竟有開發票，讓她相當意外，而美容師也娓娓道來背後的想法，更直言不覺得繳稅有什麼不好，「因為這些會以其他方式回來的！」滿滿正能量的對話被眾人狂讚，「值得一切的美好」、「很了不起啊」。

小花媽今在臉書提到，那天做臉後結帳，美容師（化名U）問說需不需要載具，這讓她十分驚訝，小本生意竟然有開發票，也忍不住追問對方「為什麼會想要報稅？」

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U表示，雖然因為繳稅，每個月要多出會計師記帳的費用，但她覺得很值得，「我需要證明自己有合理的所得，未來若要打離婚官司時，可以爭取到小孩的監護權。」

她也透露，她先是續約工作室，讓自己和其他美容師都能有穩定的工作地點，接著找了附近的會計師簽合作契約，最後，現在的租屋處續約2年，讓自己可以安心育兒。

▲發票示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

不僅如此，美容師認為，繳稅沒什麼不好，「因為繳出去的稅，會用其他的方式回來。例如更好的托育環境，或者是各項補助，希望未來給孩子的世界，不是破產、沒有任何建設的社會，而是比現在更好、更安全的社會。」

這段話讓小花媽很有感觸，不禁苦笑「孩子還沒落地，就已經先想到要爭撫養權，真的很聰明，我爸媽之所以會拖到我們都成年，甚至快30歲才離婚，也是因為撫養權。」

最後，她直言，「快樂跟開心都可以自給自足，不用靠別人給，自己永遠值得。」而網友們也紛紛回應，「謝謝妳的分享」、「U的想法真棒」、「繳稅的錢是流動的能量，愛也是」、「U很了不起啊！心靈足夠富有的人，對自己可以給出什麼和應該得到什麼，都有很清楚的概念和計畫」。

►本文由小花媽授權引用。

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