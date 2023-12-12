　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

做臉完「美容師開發票」震驚她　一段話被讚爆：心靈足夠富有

▲spa,美容（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲美容師開發票，讓小花媽很意外。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

作家小花媽日前到一間小型美容工作室做臉，沒想到結帳後竟有開發票，讓她相當意外，而美容師也娓娓道來背後的想法，更直言不覺得繳稅有什麼不好，「因為這些會以其他方式回來的！」滿滿正能量的對話被眾人狂讚，「值得一切的美好」、「很了不起啊」。

小花媽今在臉書提到，那天做臉後結帳，美容師（化名U）問說需不需要載具，這讓她十分驚訝，小本生意竟然有開發票，也忍不住追問對方「為什麼會想要報稅？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

U表示，雖然因為繳稅，每個月要多出會計師記帳的費用，但她覺得很值得，「我需要證明自己有合理的所得，未來若要打離婚官司時，可以爭取到小孩的監護權。」

她也透露，她先是續約工作室，讓自己和其他美容師都能有穩定的工作地點，接著找了附近的會計師簽合作契約，最後，現在的租屋處續約2年，讓自己可以安心育兒。

▲▼發票。（圖／記者蕭筠攝）

▲發票示意圖，與本文無關。（圖／記者蕭筠攝）

不僅如此，美容師認為，繳稅沒什麼不好，「因為繳出去的稅，會用其他的方式回來。例如更好的托育環境，或者是各項補助，希望未來給孩子的世界，不是破產、沒有任何建設的社會，而是比現在更好、更安全的社會。

這段話讓小花媽很有感觸，不禁苦笑「孩子還沒落地，就已經先想到要爭撫養權，真的很聰明，我爸媽之所以會拖到我們都成年，甚至快30歲才離婚，也是因為撫養權。」

最後，她直言，快樂跟開心都可以自給自足，不用靠別人給，自己永遠值得。而網友們也紛紛回應，「謝謝妳的分享」、「U的想法真棒」、「繳稅的錢是流動的能量，愛也是」、「U很了不起啊！心靈足夠富有的人，對自己可以給出什麼和應該得到什麼，都有很清楚的概念和計畫」。

►本文由小花媽授權引用。

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「hamei15，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

課程

ET快訊
快訊／被罵「脫衣賣肉」！　黃捷怒回應了
LIVE／周海媚被證實昏迷入院！病因曝光　大谷背號出爐
快訊／何潤東車禍！　瑪莎拉蒂海神車尾撞爛
暴動了！橘色惡魔小綠綠合體演出　萬人湧入北一女
美麗島民調／快追上了？　侯康配僅輸賴蕭配「2.6個百分點」
鄭性澤遭「電生殖器」刑求　求國賠165萬結果出爐
雪隧死亡車禍畫面曝！　運將「拼命揮手」示警
快訊／中正紀念堂今起全面禁菸！　最高罰1萬
狼師噁稱「摸胸是我動力來源」！　性侵猥褻2女學生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE「5組免費貼圖」限時開放下載！　LV、MONCLER都來了

1個月「1家4口開銷46K」被婆婆嫌高！明細驚呆網友：超猛欸

不滿總統候選人氣候政見　環團批：欠缺具體做法「減碳成政治喊價」

聖誕節、跨年有人陪了！12月「桃花旺到爆」TOP4星座

元智大學宣布比照公立大學「教職員加薪4％」　明年元旦實施

北一女校園暴動了！橘色惡魔與小綠綠合體演出　萬人湧入嗨翻

獨／哭哭！清境農場「最可愛的羊」徵婚失敗　流標3次沒人要

旅宿缺工議題難解　觀光署曝最新進度！周永暉：補齊資料中

爸媽是瘖啞人！她「放棄結婚、出國工作」淚吐真心話：家庭是枷鎖

2023年第14屆「蹲點‧台灣」成果發表　大學生展現跨域實力推動社區永續

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

LINE「5組免費貼圖」限時開放下載！　LV、MONCLER都來了

1個月「1家4口開銷46K」被婆婆嫌高！明細驚呆網友：超猛欸

不滿總統候選人氣候政見　環團批：欠缺具體做法「減碳成政治喊價」

聖誕節、跨年有人陪了！12月「桃花旺到爆」TOP4星座

元智大學宣布比照公立大學「教職員加薪4％」　明年元旦實施

北一女校園暴動了！橘色惡魔與小綠綠合體演出　萬人湧入嗨翻

獨／哭哭！清境農場「最可愛的羊」徵婚失敗　流標3次沒人要

旅宿缺工議題難解　觀光署曝最新進度！周永暉：補齊資料中

爸媽是瘖啞人！她「放棄結婚、出國工作」淚吐真心話：家庭是枷鎖

2023年第14屆「蹲點‧台灣」成果發表　大學生展現跨域實力推動社區永續

cos山道超商妹被辱「脫衣賣肉」　黃捷怒反擊：穿著是個人自由！

低底盤米克斯快7歲...主人突感嘆「有點後悔養你」　原因藏洋蔥

LINE「5組免費貼圖」限時開放下載！　LV、MONCLER都來了

知名日料店「旬採鮨処」進口鱈魚鮮度不足！冷凍鯊魚皮檢出重金屬

周海媚愛犬帳號「更新37秒影片」！　網揪烏龍死訊疑點

林建甫／大巨蛋引領台北再創榮耀　王貞治預言有望成真

1個月「1家4口開銷46K」被婆婆嫌高！明細驚呆網友：超猛欸

不滿總統候選人氣候政見　環團批：欠缺具體做法「減碳成政治喊價」

偷拍7天「二伯完全沒發現」！蔡阿嘎公開沒打掃結果　網：脾氣超好

山城建商進軍海線買沙鹿千坪地　最快明年開賣首購宅

生活熱門新聞

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

2023台灣人最關心的是他　消失已半年

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

屋主買地裝鐵門　鄰居嗆：找立委喬

Joeman新片罕見平價對決平價！本人認經費拮据

今轉雨降10℃！下波入冬最強極地大陸氣團挑戰寒流

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

日本旅客解鎖北捷「隱藏服務」　台人也驚呆

特斯拉遭堆高機移路中！車主砲轟施工通知太小張

遲到被扣1000！工讀妹「接闆娘電話」更火了

2024年春假才7天　網友嘆太可悲

2024年三生肖財運最旺

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

更多熱門

相關新聞

經濟差、房價跌　香港政府赤字高於預期

經濟差、房價跌　香港政府赤字高於預期

香港財政司司長陳茂波表示，今年政府收入受經濟低迷、地價下跌、印花稅減徵等影響，預計本年度綜合赤字可能略超過1000億港元，比2月公布預算案時估算的高。

台中市拼經濟！　營利事業及個人所得雙雙增加

台中市拼經濟！　營利事業及個人所得雙雙增加

稅收超徵與特別預算常態化有貓膩？

稅收超徵與特別預算常態化有貓膩？

貪稅政十年　台灣無解？

貪稅政十年　台灣無解？

稅收超徵再還稅於民？　 財長：11月已增加還債150億

稅收超徵再還稅於民？　 財長：11月已增加還債150億

關鍵字：

稅收繳稅美容師正能量社會建設

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

2023台灣人最關心的是他　消失已半年

網友樂見「侯康貸」喊明年再買房　卻有一群人笑不出來

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面