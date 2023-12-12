快訊／台中狼師惡行被踢爆還騷擾受害者家屬　監院通過彈劾：惡性重大

▲台中黃姓校長去年被爆長年性騷、性侵女學生，被稱「房思琪案」。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

台中黃姓校長去年被爆長年性騷、性侵女學生，被稱「房思琪案」，監察院委員調查發現，台中市立大墩國民中學前校長黃紀生涉嫌校園性騷擾及性侵害、不當體罰學生及違法兼差補習，案件被揭露後，黃對外謊稱即將退休，仍密集蒐集A生之聯絡資訊，持續騷擾A生家人及相關證人，並向A生家屬宣稱「刑事追訴期已過了」，監察院表示，黃師惡性重大，12日通過彈劾。

對於相關指控，黃師發長文反駁，更批民代及學生獵巫、政治追殺，甚至以好萊塢男星強尼戴普與前妻安柏赫德判決為例，形容自己案情委屈。監委王美玉、葉大華指出，臺中市立大墩國民中學前校長黃紀生自西元1993年至2006年間於國中任教時分別對C生、A生性侵害屬實，另對D生性騷擾情節重大。

且案件自2022年間被揭露後，黃紀生知悉自己遭A生檢舉，且申請退休案遭台中市政府不受理而暫緩。但為掩蓋性侵害性騷擾女學生之事實，對外仍謊稱即將退休，仍密集蒐集A生之聯絡資訊，持續騷擾A生家人及相關證人，並向A生家屬宣稱「刑事追訴期已過了」。

黃紀生犯後態度不佳且無視台中市政府「案件調查處理期間，務必謹遵規定，避免互動」函令，並涉有不當體罰學生及長期違法兼差補習等情事，違失情節重大，提案彈劾，於112年12月12日經彈劾審查會通過，移送懲戒法院審理。

監委表示，黃紀生自82年至95年間分別對C生、A生性侵害屬實，對D生性騷擾，違失事證明確且情節重大。犯後態度不佳且無視臺中市政府「案件調查處理期間，務必謹遵規定，避免互動」函令，嚴重違反性別平等教育法及公務員服務法第1條、第6條及第7條之規定。

監委強調，師生間存在權力不對等關係，據相關證人證述，黃紀生班級經營作風強勢，習慣孤立男女生，並以不當體罰學生方式，製造威嚇感讓學生恐懼，他也自陳帶班嚴格。調查發現，黃紀生涉有不當體罰或霸凌學生情事，以本案觀之，在黃紀生高壓班級經營下，被害人A生、C生及D生遲至成年後，始敢說出自身經歷，實已造成其等身心受創嚴重。

監委調查發現，1985年教育人員任用條例第34條即規定專業教育人員不得在外兼職，然黃紀生擔任專任教師期間（82年至94年間），在校外違法收費補習，他本人也坦承不諱，並因此發生補習班學生C生遭性侵害事件。

二位監委表示，公務員免除職務、撤職及剝奪退休金之懲戒處分，違失情節應屬重大，公務員懲戒法未設行使期間限制。本案黃紀生前校長所涉及校園性侵害性騷擾、不當體罰學生及長期違法兼差補習等多個違失行為，時間雖有先後，然均持續侵害學生，直至2022年A生提出申訴後仍持續騷擾A生家屬及相關證人，屬多個行為彼此具有關聯性，應依「違失行為一體性」原則，就全部行為及情狀，作整體、綜合觀察並加以評價。

監委直言，黃紀生身為資深教育人員綜理校務及性平業務，本應以最高標準自我要求，維護校園安全，然其上開行為實非身為教育人員應有之處事態度，在校園性別平等及學生人身安全之普世價值下，實不容姑息，教育人員應引以為鑑。