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美麗島民調／快追上了？　侯康配僅輸賴蕭配「2.6個百分點」

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》12日公布第87波最新追蹤民調，根據數據顯示，民進黨的賴蕭配支持度為35.1%暫居第一、國民黨侯康配支持度32.5％位居第二、柯盈配則微幅下滑至17.0％。值得注意的是，藍綠雙方差距已進入誤差範圍，「侯康配」僅輸「賴蕭配」2.6個百分點。

▲▼美麗島最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲美麗島今日公布第87波最新民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）

根據《美麗島電子報》第87波民調，相較於第86波民調，民進黨賴蕭配支持度從37.8%下降2.7個百分點來到35.1%、國民黨侯康配則從32.6％微降0.1個百分點到32.5%、民眾黨柯盈配則從17.3％下挫0.3個百分點至17.0%，由此來看，賴蕭配支持度下滑最多。

從交叉分析可以發現，藍綠支持者紛紛歸隊了，政黨傾向國民黨的民眾，有高達93.2%支持「侯康配」；傾向民進黨的人有93.4%支持「賴蕭配」；而政治立場偏向民進黨的人，有85.1%支持柯盈配；另外泛藍的群眾，有88.1%支持「侯康配」，政治立場泛綠群眾則有90.2%支持「賴蕭配」。

在區域方面，「賴蕭配」在新北市、台北市、中彰投、雲嘉南、高屏地區的支持度皆勝過「侯康配」與「柯盈配」；「侯康配」則在桃竹苗、基宜花東澎金馬地區的支持度勝過「賴蕭配」與「柯盈配」。

另從年齡來看，20-29歲中31.6%、30-39歲中有33.3%均支持「柯盈配」、40-49歲中有39.6%支持「賴蕭配」、50-59歲中有43.2%支持「侯康配」、60-69歲中有44.4%支持「侯康配」、70歲以上則有43.7%支持「賴蕭配」。

至於「明年總統是否應該換黨做，對我們國家未來4年發展較好」，認為「民進黨繼續做」較好的為32.2%，認為「應換成國民黨做」的為29%、「換成民眾黨做」的僅為15%；而「明年總統大選若要政黨輪替，應投在野民調最高者」，高達48.6%受訪者不認同，37.8%受訪者認同。

▲▼美麗島最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島最新民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，自2023年12月7日至8日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）；抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前，再經「隨機跳號」（random-digit-dial, RDD）替換末2碼做為撥出的電話門號。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

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