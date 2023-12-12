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社會 社會焦點 保障人權

新黨候選人市場嗆聲遭警包圍　張榮法控陳時中傷害...結果出爐

▲▼陳時中11日於新北投市場、金龍市場掃街拜票。（圖／記者許靖騏攝）

▲陳時中2022年參選台北市長時，常到各地市場掃街拜票，遭民眾大聲支持或嗆聲。（資料照／記者許靖騏攝）

記者劉昌松／台北報導

2022年地方九合一大選時，代表民進黨參選台北市長的陳時中在市場掃街，遭新黨籍市議員候選人張榮法隔空嗆聲，北市萬華分局警力為免發生衝突，立刻將張圍住隔開，張榮法事後控告陳時中與警察涉嫌暴力妨害他人選舉，案經台北地檢署調查，認為陳時中與現場還有段距離，將全案簽結，3名警員也因罪嫌不足，獲不起訴處分。

陳時中是在2022年11月17日下午4點多的時候，到台北市萬華區黃昏市場掃街拜票，現場由維安人員貼身保護，外圍責由轄區萬華分局警力支援，此時，多次以新黨籍參選台北市議員的張榮法突然高喊，「萬華不是破口」，「下架民進黨」等語，萬華警方第一時間勸阻張榮法冷靜，無效後改以人牆方式包圍張榮法。

▲▼台北市議員候選人張榮法與妻子到北檢按鈴，控告陳時中涉嫌傷害等罪。（圖／記者劉昌松攝）

▲張榮法與妻子指控遭毆打成傷，但檢察官認為無證據顯示維安警力有動手打人。（資料照／記者劉昌松攝）

張榮法當天沒能與陳時中面對面接觸，在22日帶著護頸到北檢按鈴，控告陳時中涉嫌教唆維安人員對他施暴，觸犯傷害以及《選罷法》中的暴力影響選舉等罪。雖然張榮法提出自己頭部挨打受創的驗傷單，但檢察官勘驗現場錄影畫面，沒看到有任何人的手去揮舞或碰觸到張榮法的頭部。

因無證據顯示現場警員有動手打人的事實，檢察官因此以罪嫌不足等理由，將被指控的邱姓等3名警員不起訴處分，至於陳時中被控部分，因陳時中距離事發現場有段距離，且與警方沒有直接聯繫管道，萬華分局是因轄區內有候選人掃街活動才派員在外圍維護秩序，查無陳時中涉及不法，將這部分簽結。

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