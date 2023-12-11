　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

▲▼魚湯,湯,補品,味噌湯,海鮮湯。（圖／翻攝自pixabay）

▲前北市蔡姓議員，喝下吳姓司機買的菜頭湯後發覺口感有異，經送醫急診為「變性血紅素血症」，所幸及時施打解毒劑撿回一命。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

太可怕！民進黨前北市蔡姓議員，食用吳姓司機替其準備的午餐菜頭湯、滷肉飯後，發覺口感有異，經急診抽血檢驗，發現竟是具有生命危險疾病「變性血紅素血症」，一度血氧不到40％性命垂危，經緊急施打解毒劑後撿回一命，事後他疑吳姓司機下毒，報警處理。士林地檢署偵結，依傷害罪將吳男起訴。

起訴指出，去年11月24日中午時間，29歲吳姓司機將含有引發人體「變性血紅素血症」成分的毒素加入菜頭湯後，再若無其事將菜頭湯、滷肉飯及青菜交給秘書，秘書再轉給蔡男做為午餐。

46歲蔡男喝了幾口菜頭湯後發覺怪怪的，約30分鐘後搭乘救護車先到北市聯合醫院中興院區急診，經抽血檢驗確認已造成「變性血紅素血症」傷害，但該院無解毒劑，再轉診至榮總，同日晚間施打解毒劑救治後住院觀察，同年月26日出院。

蔡男原以為是太累，因此患上罕見疾病，事後與醫生討論急性發病方式，有藥物、食物中毒，其中包含被「下毒」，他才回想，過去都是吳姓司機直接買午餐交給他，但這次卻與以往不同，甚至中毒後還收到吳男傳送「不做了」的簡訊，察覺有異，決定報警處理。

吳男被抓包後說，離職當天送完蔡男回家，就傳簡訊說「不做了」，同時解釋，午餐是在桃園買的，想說桃園開回台北不會很遠，至於在哪買也忘了，甚至一度甩鍋說是秘書端進去給蔡男，企圖卸責。

秘書拆穿其謊言說，平時都是吳男買餐點回來，會直接送去給老闆，只有這次中毒是吳請他幫忙送，而餐點確實是吳帶回來，他幫忙拿了之後就放在老闆辦公室桌上。

檢方根據秘書、蔡男證詞及榮總診斷證明書，認吳男涉犯普通傷害罪，依法將他提起公訴。

《ETtoday新聞雲》試聯繫蔡姓前議員，但其秘書低調說「最近也聯繫不上老闆」，截稿前尚未取得回應。

ET快訊
「啦啦隊女神」梓梓放送好身材！　新身分曝光
陸男彩券中3.8億　捐出2.3億：錢太多花不完
小S悼念范瑋琪媽媽：永遠不會忘記！　范爸「1年前同天告別式」
明天北部驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流
醉男躺床上…20歲妹「覺得無聊」放火燒摩鐵
彰化今晚10點送肉粽！　最終路線曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恆春商店遭外籍遊客偷走1隻水豚娃娃　報警追查已離境

彰化秀水今晚10點送肉粽！先公告3條路線...禮儀社選這條

上萬坪農地慘變垃圾場！恢復原狀估花5千萬　無良集團31人起訴

國1北向銅鑼出口3車追撞　大、小貨車翻覆6人傷！回堵7公里

屁孩抖音抽到5千購物金　拿不到朝直播公司放沖天炮！差點火燒厝

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

離婚官司開庭4次仍破局！夏克立無奈：希望台灣法律可以快點結束

19歲女騎士逆向對撞轎車亡　家人不知她外出...手機導航地點曝

醉男躺床上…嘉義20歲妹「覺得無聊」放火燒摩鐵！法院裁定羈押

快訊／國1北向銅鑼出口封閉！3車追撞釀大貨車翻覆6人傷...回堵1k

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

恆春商店遭外籍遊客偷走1隻水豚娃娃　報警追查已離境

彰化秀水今晚10點送肉粽！先公告3條路線...禮儀社選這條

上萬坪農地慘變垃圾場！恢復原狀估花5千萬　無良集團31人起訴

國1北向銅鑼出口3車追撞　大、小貨車翻覆6人傷！回堵7公里

屁孩抖音抽到5千購物金　拿不到朝直播公司放沖天炮！差點火燒厝

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

離婚官司開庭4次仍破局！夏克立無奈：希望台灣法律可以快點結束

19歲女騎士逆向對撞轎車亡　家人不知她外出...手機導航地點曝

醉男躺床上…嘉義20歲妹「覺得無聊」放火燒摩鐵！法院裁定羈押

快訊／國1北向銅鑼出口封閉！3車追撞釀大貨車翻覆6人傷...回堵1k

韓咖啡廳爆紅「扁可頌鍋巴」！壓扁口感超奇特、配霜淇淋才是終極吃法

媽媽有乳癌！「男生罹癌王風險多1.4倍」　2癌機率也比別人高

游梓翔／按綠營標準　應給葛來儀等3學者安上親中紅帽

小S悼念范瑋琪媽媽：永遠不會忘記！　范爸「1年前同天告別式」

警察長官發話「GD調查要結束了」　將再傳喚李善均

預售279.9萬起！KIA EV9「6-7人電動LSUV」亮相　最快3月交車

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

恆春商店遭外籍遊客偷走1隻水豚娃娃　報警追查已離境

36年首見白色小鱷魚出生！　非白化同胎兄弟姊妹全正常色

預防長者跌倒　梁肇瑛藥師：用「藥」要注意！

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

桃園女師性侵男童產子！2歲兒「父親欄仍空白」

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

台74線4連撞　300萬阿法「滿身戰損」

芭樂公主遭恐怖情人砍死　家屬：一定要判死刑

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

美光女工程師激戰主管！被炒怒告公司結果曝

無照少年雙載對撞「彎道火箭」　21歲女友吐血亡

人妻變小三！「時間管理大師」手法曝　日月潭互拍裸照

台南市議員秘書騎車外出　隔日陳屍月津港

即／高雄男大生校園遭猴子搶食　右手掌5公分撕裂傷

南鯤鯓代天府變格鬥擂台　2派宮廟轎班成員互毆

獨／社團老師劈腿3高中女　偷拍洗澡床片

更多熱門

相關新聞

母託男友人顧13歲女兒一晚　他伸狼爪被訴

母託男友人顧13歲女兒一晚　他伸狼爪被訴

信任的人卻成狼！北部1名母親因臨時有事外出，委請高姓男友人幫顧13歲女兒小婷（代稱）並住一宿。豈料，心懷不軌的高男，利用凌晨小婷熟睡，將人強壓床上，上下其手得逞，小婷嚇壞，立刻打電話給媽媽求救。士林地檢署偵結，依強制猥褻罪，將居心不良的高姓男子提起公訴。

無照少年雙載對撞「彎道火箭」　21歲女友吐血亡

無照少年雙載對撞「彎道火箭」　21歲女友吐血亡

拒繳房租還化身刺胎怪客　房東出大絕反擊

拒繳房租還化身刺胎怪客　房東出大絕反擊

21歲屁孩搶銀樓　連跑3酒店框妹出場開房

21歲屁孩搶銀樓　連跑3酒店框妹出場開房

買iPhone公務機送妻女！嘉市前交通處長遭起訴

買iPhone公務機送妻女！嘉市前交通處長遭起訴

關鍵字：

士林地檢署起訴傷害司機菜頭湯變性血紅素血症

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

桃園女師性侵男童產子！2歲兒「父親欄仍空白」

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面