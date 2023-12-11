獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

▲前北市蔡姓議員，喝下吳姓司機買的菜頭湯後發覺口感有異，經送醫急診為「變性血紅素血症」，所幸及時施打解毒劑撿回一命。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

太可怕！民進黨前北市蔡姓議員，食用吳姓司機替其準備的午餐菜頭湯、滷肉飯後，發覺口感有異，經急診抽血檢驗，發現竟是具有生命危險疾病「變性血紅素血症」，一度血氧不到40％性命垂危，經緊急施打解毒劑後撿回一命，事後他疑吳姓司機下毒，報警處理。士林地檢署偵結，依傷害罪將吳男起訴。

起訴指出，去年11月24日中午時間，29歲吳姓司機將含有引發人體「變性血紅素血症」成分的毒素加入菜頭湯後，再若無其事將菜頭湯、滷肉飯及青菜交給秘書，秘書再轉給蔡男做為午餐。

46歲蔡男喝了幾口菜頭湯後發覺怪怪的，約30分鐘後搭乘救護車先到北市聯合醫院中興院區急診，經抽血檢驗確認已造成「變性血紅素血症」傷害，但該院無解毒劑，再轉診至榮總，同日晚間施打解毒劑救治後住院觀察，同年月26日出院。

蔡男原以為是太累，因此患上罕見疾病，事後與醫生討論急性發病方式，有藥物、食物中毒，其中包含被「下毒」，他才回想，過去都是吳姓司機直接買午餐交給他，但這次卻與以往不同，甚至中毒後還收到吳男傳送「不做了」的簡訊，察覺有異，決定報警處理。

吳男被抓包後說，離職當天送完蔡男回家，就傳簡訊說「不做了」，同時解釋，午餐是在桃園買的，想說桃園開回台北不會很遠，至於在哪買也忘了，甚至一度甩鍋說是秘書端進去給蔡男，企圖卸責。

秘書拆穿其謊言說，平時都是吳男買餐點回來，會直接送去給老闆，只有這次中毒是吳請他幫忙送，而餐點確實是吳帶回來，他幫忙拿了之後就放在老闆辦公室桌上。

檢方根據秘書、蔡男證詞及榮總診斷證明書，認吳男涉犯普通傷害罪，依法將他提起公訴。

《ETtoday新聞雲》試聯繫蔡姓前議員，但其秘書低調說「最近也聯繫不上老闆」，截稿前尚未取得回應。