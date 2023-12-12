不是《偷偷藏不住》！「今年最強陸劇」網推爆這1部：開啟重刷之路

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不是《偷偷藏不住》！「今年最強陸劇」網推《蓮花樓》：無可挑剔

▲《蓮花樓》曾舜晞、肖順堯、成毅3人闖蕩江湖。成毅（圖／iQIYI提供）

▲《蓮花樓》受到不少人喜愛。（圖／iQIYI提供）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人偏好的戲劇類型不同，近日有網友好奇拋問，以今（2023）年來說，大家最喜歡哪一部陸劇？貼文曝光後，吸引網友熱議，其中被最多人推薦的，就是由成毅、曾舜晞、肖順堯主演的古裝武俠劇《蓮花樓》。

有網友在PTT的China-Drama板上，以「2023最喜歡的中劇」為標題發文，提到現在已是2023年年末，可以盤點一下今年的陸劇，大家今年最喜歡的陸劇是哪一部呢？

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▲▼《蓮花樓》曾舜晞飾演方多病，纏著李蓮花要跟他一起探案 。（圖／iQIYI）

▲網友大推《蓮花樓》。（圖／iQIYI）

綜合網友留言，被最多人點名的就是《蓮花樓》，「蓮花樓，心目中陸劇排第一」、「蓮花樓最頂的」、「只選一部的話，蓮花樓」、「蓮花樓一生推，又開啟重刷之路了」、「蓮花樓，所有劇第一名」、「只選一部就是蓮花樓，視覺與精神像被撫慰過一般」、「好愛蓮花樓」、「絕對是蓮花樓」、「總體來說，最推最優、無可挑剔的就屬蓮花樓了」、「看完蓮花樓之後，到現在還看不下別的劇」。

▲劉亦菲(左起)、李現在《去有風的地方》CP感十足 。（圖／中天娛樂台提供）

▲《去有風的地方》也很受歡迎。（圖／中天娛樂台提供）

以時裝劇來說，最受網友喜愛的則是劉亦菲、李現主演的《去有風的地方》，「整體而言還是最喜歡去有風的地方」、「去有風的地方，很療癒，看了好心情」、「去有風的地方，應該五刷了」、「只能推去有風的地方了」、「全年最推去有風的地方」。

此外，也有其他網友推薦，「偷偷藏不住，嘉許哥中毒很深」、「當我飛奔向你，主副CP都很喜歡」、「最愛我有一個朋友」、「絕對是長相思」、「愛情而已，周雨彤好正」、「On檔的一念關山」、「裝腔啟示錄真的是百看不厭」、「狂飆前面劇情緊湊反轉再反轉，演員演技上線」、「寧安如夢、為有暗香來」、「長月燼明，每首歌都會唱」、「推星落凝成糖」。話題掀起討論。

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關鍵字：

陸劇中劇蓮花樓去有風的地方PTT

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