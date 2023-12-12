英聽二試公布試場分配表　近3.6萬人本周六上場應考

▲高中英聽二試周六登場，今天公布公布試場分配表及考試地點。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度高中英語聽力測驗第二次考試將在本周六（16日）舉行，共有近3.6萬人報考，比去年少約2千人。主辦單位、大考中心今（12日）在網站首頁公布試場分配表及考試地點，同時提醒考生，英聽不開放考生查看試場，請考生在考前先行上網查覽各考試地點試場平面圖等資訊，以利考試當日能快速進入考（分）區學校應試。

英聽二試本周六登場，大考中心表示，今年共有3萬5986人報名，包括集體報名3萬3590人，個別報名2396人，分配在30個考區、44個分區、1067個試場舉行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心今天公布試場分配表及考試地點，提醒考生，今天起到大考中心網站的113高中英語聽力測驗「試務專區」上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、考試地點等資訊。考生於考試當日，請務必依上網查詢所列考區、試場及時間入場應試。若在查詢過程有任何問題，可在上班時間致電大考中心（電話 02-23661416轉608）查詢。

此外，大考中心也表示，英聽二試各項防疫措施比照今年英聽一試辦理，當天快篩陽性或確診考生，外出與應試時請全程佩戴口罩，並請至原編配考（分）區試場應試。每分區考場學校皆設有護理站，考生若需協助進入護理站時須佩戴口罩。

另考生若有發燒或呼吸道症狀，大考中心指出，請考生應試時建議佩戴口罩；若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答，試場人員將安排移置備用試場應試。另凡是應試時佩戴口罩考生，均須配合監試人員於查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌；須全程佩戴口罩考生，查驗身分後請即戴回口罩。