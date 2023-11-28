高中英聽2次考試3.5萬人報名　明天開放查詢應考資訊

▲今年高中英聽二試比照英聽一試，開放快篩陽與確診考生應試，但必須全程戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

113學年度高中英語聽力測驗第二次考試將在12月16日舉行，共有3.5萬餘人報考，比去年少約2千人。主辦單位、大考中心今（28日）表示，英聽二試各項防疫措施比照今年英聽一試辦理，新冠快篩陽性或確診考生可應考，但外出與應試時請全程佩戴口罩，並到原編配考（分）區試場應試。

113學年英聽測驗第二次考試，將在12月16日舉辦。英聽二試共有總計三萬五千餘人報名，比去年少約兩千人。大考中心指出，英聽二試因報名人數比第一次少，僅有上午場次，考試時間為上午11時至12時

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心表示，應考資訊查詢系統於明上午9時起開放，考生可至大考中心網站英聽「試務專區」查覽、列印，而明天可查詢的應考資訊內容含：姓名、應試號碼、考區、試場號碼、場次、考試日程等，本會對報名資料有填寫行動電話號碼考生，將以簡訊通知考生姓名、應試號碼及場次。

此外，大考中心也表示，英聽二試各項防疫措施比照今年英聽一試辦理，當天快篩陽性或確診考生，外出與應試時請全程佩戴口罩，並請至原編配考（分）區試場應試。每分區考場學校皆設有護理站，考生若需協助進入護理站時須佩戴口罩。

另考生若有發燒或呼吸道症狀，大考中心指出，請考生應試時建議佩戴口罩；若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答，試場人員將安排移置備用試場應試。另凡是應試時佩戴口罩考生，均須配合監試人員於查驗身分時，暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌；須全程佩戴口罩考生，查驗身分後請即戴回口罩。

大考中心提醒考生，預計12月12日公告試場分配表，屆時考生可再次到113高中英語聽力測驗「試務專區」，查詢確切考試地點。由於英聽不開放考生查看試場，請考生在試場分配表公布後，查覽考試地點及試場平面圖等資訊，以利考試當日查找試場。考生若在查詢過程有任何問題，可在上班時間致電大考中心（電話 02-23661416 轉608）查詢。