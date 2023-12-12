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普丁剛宣布競選連任！「頭號政敵」獄中突失蹤　俄拒透露下落

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／CFP）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼在獄中下落不明。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）此前因多項罪名，被秘密判處長達30年的監禁，但其盟友11日表示，他們已有6天與納瓦尼失去聯繫，而他的行蹤至今不明。

綜合外媒報導，此前，納瓦尼據信是被關押在莫斯科以東的IK-6流放地，但其發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）11日在舊稱推特的社群媒體X表示，律師日前嘗試進入IK-6和納瓦尼疑似被轉移到的IK-7，卻被告知納瓦尼並不在這2處流放地。

亞爾米許表示，納瓦尼距今已失蹤了6天，但「我們仍不清楚納瓦尼的下落。他們拒絕透露把他帶到了哪裡」。報導稱，納瓦尼是在俄羅斯現任總統普丁宣布他將在2024年競選連任後「被失蹤」。

▲▼納瓦尼4日因被判處監禁19年。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瓦尼8月因極端主義被判監19年。他當時雙手抱胸，似乎已預料難逃牢獄之災。（圖／達志影像／美聯社）

現年47歲的納瓦尼是俄羅斯最知名的反對派領袖，也是普丁總統的頭號政敵。他對於普丁掌權20多年來的合法正當性，構成了最嚴重的威脅之一。他不僅籌劃反政府的街頭示威，還經常在網上揭露克里姆林宮和俄羅斯企業涉嫌貪腐的情形。

納瓦尼在2021年因欺詐與其他罪名被判刑11年半後，今年8月又因「創立和資助極端主義組織及活動」，在最高安全級別的流放地再被加處19年徒刑。納瓦尼的支持者聲稱，他被逮捕和監禁都是出於政治動機，目的在於打壓納瓦尼批評普丁的行徑。

納瓦尼在政治上的態度引來了毒殺的禍根。2020年8月，他在托木斯克飛往莫斯科的航班途中遭遇重病，事後其團隊表示，他的茶疑似被混了東西，導致其中毒重病。西方專家推斷納瓦尼中的毒是軍用級神經毒劑諾維喬克（Novichok），但俄國當局否認與此事件有任何關聯。

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