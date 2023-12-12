波蘭總理宣布「美軍飛彈基地15日啟用」　距離俄羅斯僅250公里

▲波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）宣布，美軍設立在波蘭的飛彈基地將在15日啟用。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）11日在波蘭眾議院宣布，美軍設立在波蘭北部瑞茲科沃（Redzikowo）的飛彈基地「陸基神盾」（Aegis Ashore）將在15日啟用，是除了羅馬尼亞之外，在歐洲的第2個陣地，距離俄羅斯領土僅250公里。

根據波蘭Polskie Radio Koszalin報導，莫拉維茨基11日在波蘭眾議院表示，根據美方提供的資訊，瑞茲科沃「陸基神盾」飛彈基地將在15日投入使用。這個飛彈基地距離俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）大約才250公里。

莫拉維茨基說，「在國際政治中，國家實力除了經濟與高效率的政府外，還得透過強大的軍隊來體現，波蘭擁有強大的軍工業、30萬裝備精良的軍隊、佔國內生產毛額4%的國防預算，這是我們安全和主權的基礎」。

▲美國在羅馬尼亞部署的「陸基神盾」系統。（圖／路透）

波蘭「陸基神盾」是繼羅馬尼亞後，部署在歐洲的第2個陣地，美國前總統歐巴馬2009年推出歐洲分階段適應方案後，開始在歐洲部署反導系統保護駐歐洲美軍和盟國，反俄情緒較強烈的羅馬尼亞及波蘭成為選址地點。

華府表示，在瑞茲科沃部署的神盾系統，目的是為了捍衛西方國家，反制中東如伊朗等國射發的彈道飛彈。然而，俄羅斯總統普丁則抨擊該基地，認為該基地目的不是單純防禦，而是針對俄羅斯。

波蘭是北大西洋公約組織（NATO）會員國，國防預算2023年從2.4%上升到4%，達到北約國家中最高，也是盡力援助烏克蘭的鄰國之一，境內駐紮超過1萬名美軍人員。