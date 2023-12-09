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聯合國安理會13國贊成加薩停火　美國動用否決權！決議未通過

▲▼美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）12月8日出席就解決以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯衝突中人道主義危機的安理會會議。（圖／路透）

▲美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）12月8日出席就解決以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯衝突中人道主義危機的安理會會議。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

聯合國安理會8日在紐約總部召開會議，阿拉伯聯合大公國提出決議草案，要求呼籲加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭立即停火。儘管有13個安理會成員國投下贊成票，但作為常任理事國之一的美國反對並否決了議案，英國則棄權。

根據路透社、法新社報導，加薩走廊戰況升級，以色列由北到南對這塊土地進行轟炸，巴勒斯坦人死亡人數上升。多個阿拉伯和伊斯蘭國家外交首長訪問華府，呼籲聯合國安理會通過立即停火的決議。聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責這是一場「螺旋式升高的人道主義噩夢」，加薩已無任何一處對平民是安全的地方，加薩人道局勢已經到了「崩潰邊緣」。

然而，數小時後美國否決了這項大多數安理會成員國支持的決議，這次投票使美國在安理會處於外交孤立，13個成員國投下贊成票，另一常任理事國英國則投棄權票。美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）對安理會說，「我們不支持這項呼籲卻無法長期維持的停火決議，這只會為下一場戰爭埋下種子。」

報導指出，美國與以色列反對立即停火，宣稱這會對哈瑪斯（Hamas）有利。相反地，華府支持「暫停」（pauses），例如先前停火7天，當時哈瑪斯釋放了一些人質，也讓人道主義援助增加，但該協議在12月1日破裂。以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）聲明，「只有在釋放所有人質與消滅哈瑪斯的情況下，才有可能實現停火。」

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）對安理會表示，這次投票結果意味著「數百萬巴勒斯坦人的生命危在旦夕」。哈瑪斯政治局成員雷希克（Ezzat El-Reshiq）亦譴責美國的否決是「不人道的」。

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