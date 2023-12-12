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夾4層火烤牛肉、雙層烤雞腿排！　超夯「勁濃起士重磅堡」只賣22天

▲▼漢堡王超夯「勁濃起士超級重磅系列」回來了。（圖／業者提供）

▲超夯勁濃起士超級重磅系列回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到！人氣速食品牌「漢堡王」超夯「勁濃起士超級重磅系列」限時回歸了，選用濃郁起士醬搭配美式起士、脆洋蔥等料，再分別夾進4層厚澳洲火烤牛肉排、雙層炭烤雞腿排，大口咬下滿足爆表，即日起連22天爽吃，肉肉控不能放過。

▲▼漢堡王超夯「勁濃起士超級重磅系列」回來了。（圖／業者提供）

▲有牛肉、烤雞2口味選擇。

漢堡王超人氣「勁濃起士超級重磅系列」回來了，首推「勁濃起士超級重磅牛堡」，漢堡包裡夾進厚厚4層澳洲火烤牛肉排，層層交疊4片美式起士、炸培根、脆洋蔥，再淋上濃郁起士醬增添口感，每一口都超罪惡，另一款「勁濃起士雙層烤雞堡」則選用炭烤雞腿排作為主角，一次夾進2款腿排交疊2片美式起士、炸培根、脆洋蔥，同樣再淋上起士醬，一次滿足牛肉控、不吃牛的速食控們，即日起至2024年1月2日限時22天開賣，提醒科技廠、機場與兒園門市無販售該品項。

▲▼必勝客全新派對神器「炫Food盒」限店限量開賣。（圖／業者提供）

▲必勝客開賣全新派對神器「炫Food盒」。

另，必勝客近日也開賣最新「炫Food盒」，每盒通通吃得到1個13吋大比薩及4款副食點心，而比薩口味開放7種任選，像是年末限定奢華款「炙烤大蝦嫩牛比薩」，還有松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩、和風章魚燒比薩、煙燻培根手撕豬比薩等通通有，副食則搭配黃金和風鱈魚塊、黃金雞軟骨、巧克力麻糬QQ球及芋見乳酪千層酥，超級澎湃，售價799元，即日起於PK APP限量開搶，全台只有4500盒，僅限150間門市販售，平均每家店只有30盒。

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