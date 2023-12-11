身分證拿出來！姓名對中「4字任1字」　免費爽喝超商咖啡

▲歡慶7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」邁入5周年，7-11將陸續推出3波活動，其中，只要姓名對中「不」、「可」、「思」、「議」任1字，即可免費喝1杯中杯冠軍美式。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

愛喝咖啡的人快看過來！超商為慶祝旗下高端精品咖啡品牌邁入5周年，即將開賣最高等級「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價800元，全台21間門市限量開喝；另外，超商也祭出限時「千杯咖啡請你喝」活動，只要姓名對中指定4字任1字，即可免費喝1杯高端精品咖啡。

7-11高端精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」歡慶5週年，將在12月13日起陸續推出3大活動，首波於21間門市推出活動「阿里山豆御香藝伎咖啡」，甫獲得2023年素有咖啡屆奧斯卡COE卓越杯，本批次為本土得標最高等級，珍稀批次鑑賞，每杯手沖價800元，每店限量10杯；同步上市限量100包的咖啡豆(50g)，每包售價1880元。

▲7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」將在12月13日起於21間門市開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價800元，每店限量10杯；同步上市限量100包的咖啡豆(50g)，每包售價1880元。

不僅如此，「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館更選定12月25日生日、聖誕節當天，於21間門市祭出「千杯咖啡請你喝」第2波歡慶活動，當天只要消費者出示身分證且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中1個字，就能免費兌換中杯冠軍美式1杯(每店限量50杯，贈完為止)。►門市查詢

第3波呼應跨年歡慶氛圍，自12月27日起再推出經典「不可思議冠軍典藏濾掛式咖啡」，消費者在21間門市消費不可思議咖啡杯裝飲品，即免費贈一包濾掛包(價值30元)，數量有限，贈完為止。

▲超獵奇「玉米濃湯奶茶」限量開喝。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，連鎖茶飲麥吉冬季限定3款新飲品開喝，首推這杯用喝的「玉米濃湯奶茶」，選用熱奶茶作為茶底茶，搭配新鮮玉米加入CREAM CHEESE、鮮奶、鮮奶油打成的超濃郁玉米奶蓋，裡頭還放進玉米顆粒增添口感，大口喝先是竄出玉米濃湯滋味，接著是滑順奶茶香，還能咬到一顆顆玉米粒，獵奇口感肯定要搶嚐鮮，隨杯還附上1片炙烤水果玉米，數量有限、售完為止。

▲加碼喝濃郁系烤黑糖奶蓋奶茶、三重巧克力可可亞。

再來的「烤黑糖奶蓋奶茶」，是輕甜奶茶淋上一層濃厚奶蓋，最上層鋪上現烤焦糖黑層，香氣十足，而「三重巧克力可可亞」則選用可可亞鮮奶搭配微苦可可布蕾，最後撒上可可粉，每一口都是超濃巧克力香，即日起於全門市上市開喝。