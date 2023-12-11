　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

身分證拿出來！姓名對中「4字任1字」　免費爽喝超商咖啡

▲▼7-11推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」、千杯咖啡請你喝活動。（圖／7-11提供）

▲歡慶7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」邁入5周年，7-11將陸續推出3波活動，其中，只要姓名對中「不」、「可」、「思」、「議」任1字，即可免費喝1杯中杯冠軍美式。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

愛喝咖啡的人快看過來！超商為慶祝旗下高端精品咖啡品牌邁入5周年，即將開賣最高等級「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價800元，全台21間門市限量開喝；另外，超商也祭出限時「千杯咖啡請你喝」活動，只要姓名對中指定4字任1字，即可免費喝1杯高端精品咖啡。

7-11高端精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」歡慶5週年，將在12月13日起陸續推出3大活動，首波於21間門市推出活動「阿里山豆御香藝伎咖啡」，甫獲得2023年素有咖啡屆奧斯卡COE卓越杯，本批次為本土得標最高等級，珍稀批次鑑賞，每杯手沖價800元，每店限量10杯；同步上市限量100包的咖啡豆(50g)，每包售價1880元。

▲▼7-11推出「阿里山豆御香藝伎咖啡」、千杯咖啡請你喝活動。（圖／7-11提供）

▲7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」將在12月13日起於21間門市開賣「阿里山豆御香藝伎咖啡」，每杯手沖價800元，每店限量10杯；同步上市限量100包的咖啡豆(50g)，每包售價1880元。

不僅如此，「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館更選定12月25日生日、聖誕節當天，於21間門市祭出「千杯咖啡請你喝」第2波歡慶活動，當天只要消費者出示身分證且姓名中有「不」、「可」、「思」、「議」其中1個字，就能免費兌換中杯冠軍美式1杯(每店限量50杯，贈完為止)。►門市查詢

第3波呼應跨年歡慶氛圍，自12月27日起再推出經典「不可思議冠軍典藏濾掛式咖啡」，消費者在21間門市消費不可思議咖啡杯裝飲品，即免費贈一包濾掛包(價值30元)，數量有限，贈完為止。

▲▼麥吉 machi machi冬季最新3款飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲超獵奇「玉米濃湯奶茶」限量開喝。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，連鎖茶飲麥吉冬季限定3款新飲品開喝，首推這杯用喝的「玉米濃湯奶茶」，選用熱奶茶作為茶底茶，搭配新鮮玉米加入CREAM CHEESE、鮮奶、鮮奶油打成的超濃郁玉米奶蓋，裡頭還放進玉米顆粒增添口感，大口喝先是竄出玉米濃湯滋味，接著是滑順奶茶香，還能咬到一顆顆玉米粒，獵奇口感肯定要搶嚐鮮，隨杯還附上1片炙烤水果玉米，數量有限、售完為止。

▲▼麥吉 machi machi冬季最新3款飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼喝濃郁系烤黑糖奶蓋奶茶、三重巧克力可可亞。

再來的「烤黑糖奶蓋奶茶」，是輕甜奶茶淋上一層濃厚奶蓋，最上層鋪上現烤焦糖黑層，香氣十足，而「三重巧克力可可亞」則選用可可亞鮮奶搭配微苦可可布蕾，最後撒上可可粉，每一口都是超濃巧克力香，即日起於全門市上市開喝。

ET快訊
愛徒猝死　詹雅雯淚崩「強忍情緒」照樣練團
快訊／「軍人節全國放假」　侯友宜喊志願役月薪加2萬
快訊／國1高架火燒車！封閉2道灌救中…回堵5公里
快訊／Gogoro電池異常　官方公布補償
陸羽球前國手溺亡　年僅31歲「結婚不到2個月」
快訊／華航班機擋風玻璃「出現裂痕」！　轉降大阪
快訊／鍾沛君懷孕了！　預產期明年5月
快訊／台74線撞一團！　300萬阿法「滿身戰損」
快訊／台南跨年卡司公布！　卡莉怪妞降臨開唱
桃園女師性侵男童產子！2歲嬰「父親欄仍空白」…生活現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

身分證拿出來！姓名對中「4字任1字」　免費爽喝超商咖啡

耶誕送禮首選！Durex杜蕾斯 X Lab Series雅男士聯名禮盒限量發售

尬焦糖拿鐵、仙女紅茶！　大人系「蘋果威士忌特調飲」超商限定喝

超商限定「夯番薯、匠土司」變成3D票卡了！　開賣時間快看

【廣編】最強經期造夢師-蘇菲　首次進駐韓國知名超人氣夢境百貨

麥當勞、肯德基買1送1！　速食店「雙12限定優惠包」快收下

等到了！超商美式「下殺18元」爽喝　限時15天快買

打敗眾多競爭者！國民天菜團「六款天菜」強勢登場

中華隊辛苦了！4大超商最新優惠懶人包　爽喝咖啡買1送1、第2杯5元

雙12快閃優惠來了！　麥當勞「2大品項買1送1」限時3天囤

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

身分證拿出來！姓名對中「4字任1字」　免費爽喝超商咖啡

耶誕送禮首選！Durex杜蕾斯 X Lab Series雅男士聯名禮盒限量發售

尬焦糖拿鐵、仙女紅茶！　大人系「蘋果威士忌特調飲」超商限定喝

超商限定「夯番薯、匠土司」變成3D票卡了！　開賣時間快看

【廣編】最強經期造夢師-蘇菲　首次進駐韓國知名超人氣夢境百貨

麥當勞、肯德基買1送1！　速食店「雙12限定優惠包」快收下

等到了！超商美式「下殺18元」爽喝　限時15天快買

打敗眾多競爭者！國民天菜團「六款天菜」強勢登場

中華隊辛苦了！4大超商最新優惠懶人包　爽喝咖啡買1送1、第2杯5元

雙12快閃優惠來了！　麥當勞「2大品項買1送1」限時3天囤

台東「雙銀奇遇記」創新合作試辦計畫　盼推動在地共生社區

邰智源轟「砍樹設吸菸區」　中正紀念堂澄清：樹木因染病移除

33歲女孩千里尋親「生母拒見」　生父出面連抱抱都不肯給

網拍這公仔最好騙！靠「純欲女友」海削137萬　真相曝光買家哭了

解密「阿里山精品咖啡」千萬元設備！方政倫不藏私：農民免靠天吃飯

苗栗山路25字警告「Google太狠了」　一堆駕駛都GG：血淚控訴

髒兮兮「挖土基」一摸手套超黑　美容師耐心搓變回小可愛

南消特種搜救隊複訓　2024年爭取重型救援隊國家認證

嘉義市增編人力調整服勤休息時間 　維護打火弟兄健康權

快訊／富邦金11月虧26.7億！全年獲利跌破700億元　EPS為5.04元

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

消費熱門新聞

速食店「雙12限定優惠」懶人包

中華隊辛苦了！4大超商優惠懶人包

麥當勞2大品項買1送1限時3天搶！

打敗眾多競爭者！國民天菜團「六款天菜」強勢登場

等到了！超商美式「下殺18元」爽喝

歡慶中華隊戰勝菲律賓！超商優惠快看

爆紅淋醬！好市多會員大讚必買

全聯雙12狂灑優惠！美式9元囤起來

夯番薯、匠土司變成3D票卡了！

全聯泡麵第2件5折起！必搭款泡菜買1送1

全台最美粵菜餐廳「點八粵」　開幕全面85折優惠

超商限時特大美式、珍奶「只要30元」

超商開賣「巨大布丁」！布丁狗超Q

LINE MOBILE超殺年末回饋40萬點

更多熱門

相關新聞

新加坡「樂蝦拉麵」12/15開幕

新加坡「樂蝦拉麵」12/15開幕

新加坡樂天餐飲集團旗下人氣品牌「樂蝦拉麵」首度登台，台灣第一家店落腳台北市信義區的微風南山B2，12月15日正式開幕，除了祭出連續5日拉麵買一送一，再送開幕回門禮「套餐升級券」。

手搖飲指定飲品買1送1爽喝7天

手搖飲指定飲品買1送1爽喝7天

王品集團6品牌推12月優惠

王品集團6品牌推12月優惠

速食店「雙12限定優惠」懶人包

速食店「雙12限定優惠」懶人包

雙12優惠！Buffet下午茶第2人8元

雙12優惠！Buffet下午茶第2人8元

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠身分證優惠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面