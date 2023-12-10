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他挖出2張圖「2024春節悲哭了」　全場傻：台灣假太多

▲年貨大街人潮湧現，民眾辦年貨過新年。（圖／記者林敬旻攝）

▲過年年貨大街擠滿人潮。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

過年倒數2個月，大家規劃去哪出遊呢？一名網友驚呼，最近查看2024年行事曆時，猛然一驚覺只有7天，還拿出2022與2023年行事曆做比較，分別有9天與10天，讓他相當崩潰「也太可悲了吧！」文章曝光後，網友翻白眼回應，「補班多也靠腰，不補班也靠腰？」

一名網友在PTT以「沒人發現今年的年假特別短嗎」為標題發文，他說，最近開始計畫年假出遊，「猛然一看發現...今年年假才7天欸」，儘管前後可使用特休一口氣休2周，讓他仍難以接受「也太可悲了吧！」

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由於今年有6個補班日，引來上班族強烈反彈，因此明（2024）年僅剩下1個補班日而已，將從2月8日放到2月14日（共7天），而2月17日（星期六）為補班日。

此外，原PO也挖出2022與2023年的年假日曆舊圖，分別為9天（1月29日至2月6日）與10天（1月20日至1月29日）。

底下網友反虧，「嫌少自己請假！補班也可以請假，一堆愛機機歪歪的人，毛病很多」、「請下去放兩個禮拜啊」、「不補班後，連續假期變少又要哭」、「補班多也靠腰，不補班也靠腰」、「也好！根本不想放太久，寧願一般日請假出去」、「台灣假太多」、「補班補到心累，乾脆不要放自己請就好」、「也才少放2天」。

除了過年假期，明年另3個連假包括：開國紀念日（12/30-1/1，3天）、兒童節及民族掃墓節（4/4-4/7，4天）及端午節（6/8-6/10，3天）。

至於中秋節（9/17）與雙十節（10/10）兩大節日並沒有連假，可自行決定是否用特休假，只要請1天就能爽休4天。

▼2024年行事曆，可點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼2024年請假攻略、行事曆。（圖／記者曾筠淇製）

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