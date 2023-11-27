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春節離島航班「12／5起開放訂位」　金馬澎共飛1824架次

▲▼松山機場,濱江街飛機降落,飛機降落,松山機場跑道頭（圖／記者徐文彬攝）

▲春節澎湖、金門、馬祖三離島管制航線自12月5日下午6時起陸續開放訂位（圖／記者徐文彬攝）

記者李宜秦／台北報導

長達7天的春節假期接近，不少人開始規劃返鄉出遊行程。交通部民航局表示，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,824架次，計168,992個座位數，並自12月5日下午6時起陸續開放訂位。

明年春節假期自113年2月8日（周四）至2月14日（周三，初五）有7天假期，民航局規劃113年2月7日（周三）起至2月15日（周四）為航空疏運期，共計9天。

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在各航線運能提供方面，澎湖航線934架次，計83,526個座位數；金門航線742架次，計75,268個座位數；馬祖航線148架次，計10,198個座位數；三離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供1,824架次，計168,992個座位數，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。

澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月5日（周二）、6日（周三）下午6時到8時及7日（周四）下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5％營業稅。

民航局提醒，此次春節假期，於尖峰時段113年2月7日至2月12日台灣出發往離島方向，以及113年2月11日至2月15日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」之使用限制，俾使有限之空運資源獲得更有效之利用。

各航線統一開放訂位日期及時間、開票期限
澎湖：12/5 18:00-20:00、12/7
金門：12/6 18:00-20:00、12/8
馬祖：12/7 18:00-19:00、12/9

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