Joeman新片罕見「平價對決平價」！本人認經費拮据：因為我的關係

▲Joeman推出新片「平價鍋貼對決平價鍋貼」，坦言受近期風波影響，節目製作費大幅減少。（圖／翻攝自YouTube／Joeman，下同）

記者閔文昱／綜合報導

YouTuber Joeman在11月初因吸食大麻被捕，之後拍攝影片向大眾公開道歉，近期仍按照原定計畫持續工作，不過他11日推出新片「Joe是要對決」中，竟罕見是「平價對決平價」。對此，Joeman也解釋，因為他的關係，製作費大幅減少，現在必須縮衣節食，對此「深刻檢討」。

Joeman頻道影片主題多元，尤其「Joe是要對決」更是時常引起熱烈討論的單元，通常會找來平價與奢華的同類物品或食材進行比較。然而，他11日上傳的最新一集影片中，卻是「平價鍋貼對決平價鍋貼」，令不少人第一時間看了大感意外。

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對此，Joeman在影片一開頭就自嘲「本節目最近...」話還沒說完，節目製作人「痣作人」隨即感嘆「拮据啊稍微拮据」，似乎暗示Joeman因吸食大麻被捕，頻道也大受影響。Joeman則坦言，「因為本人的關係」，製作費大幅減少，開始要縮衣節食，對此「深刻檢討」。不過，痣作人隨後也強調，因鍋貼本身就相對平價，才會沒找到特別奢華的來比較。

影片上線後，不少粉絲也紛紛留言安慰「說真的，比起奢華牛排，對類似鍋貼這種平常會吃的題材更有興趣」、「優質團隊的作品連平價的產品都覺的很高級」、「厲害了，連鍋貼都可以製造話題，加油」、「加油，你的影片還是很棒的，會繼續支持」、「有時反而想看看這種大眾美食的對決」。