賊屋頂鑿洞扮蜘蛛人空降！爽偷愛馬仕、現金...士林警火速逮人

記者黃宥寧／台北報導

神偷屋頂從天降！北市士林區福港街某頂樓加蓋公寓屋頂遭鑿破，張姓租客返家發現屋內一片狼籍，財物不翼而飛，嚇得趕緊報案，連隔壁朱姓鄰居也遭殃被竊走項鍊、現金等。後港派出所立即成立專案小組，擴大監視器，將陳姓慣竊緝捕到案， 全案依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區福港街一處公寓遭竊，張姓被害人發現屋頂破大洞，許多貴重物品均不翼而飛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

10月20日晚間，張姓被害人返回6樓頂樓加蓋溫暖家中時，赫然發現屋頂破了一個大洞，且屋內一片狼籍，值錢的物品也不見，他當場嚇壞，不料隔壁朱姓鄰居也遭竊，2人共損失3條項鍊、美金300元、新台幣8萬。

▲竊賊從屋頂挖洞潛入行竊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2人趕緊報案，經鑑識人員到場研判，歹徒應是利用工具鑿破該頂加屋頂，從天花板一躍而下，在屋內大肆搜括財物，並在得手後從大門離去，朱姓鄰居則是被拆鐵窗潛入行竊。

專案小組積極調閱監視器畫面過濾清查，並比對犯案手法，掌握42歲陳姓慣竊涉有重嫌，但陳嫌生性狡詐，更在犯案過程實施變裝且製造多處監視器斷點，甚至竊取路邊自行車代步，最後又棄置於外雙溪中。

▲42歲陳姓慣竊，生性狡猾製造斷點，還偷走路邊腳踏車代步。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方掌握相關事證後向地檢署、法院聲請拘票、搜索票，上月22日於陳嫌新北市永和家中將其拘提到案，並從他身上及家中搜到被害人遭竊的項鍊等贓物及砂輪機等作案工具，陳嫌一度辯稱精品是自己買的，當警方追問購物證明，他則語塞，當場被拆穿謊言，訊後被依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

後港派出所所長江中月呼籲，法網恢恢、賊星該敗，犯嫌雖刻意換裝、竊車等手法意圖製造斷點，自認能躲避警方追緝，有心民眾切勿心存僥倖，因一時貪念觸法，另年關將至，防盜工作不可輕忽，也將持續查察不法。