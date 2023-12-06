　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賊屋頂鑿洞扮蜘蛛人空降！爽偷愛馬仕、現金...士林警火速逮人

記者黃宥寧／台北報導

神偷屋頂從天降！北市士林區福港街某頂樓加蓋公寓屋頂遭鑿破，張姓租客返家發現屋內一片狼籍，財物不翼而飛，嚇得趕緊報案，連隔壁朱姓鄰居也遭殃被竊走項鍊、現金等。後港派出所立即成立專案小組，擴大監視器，將陳姓慣竊緝捕到案， 全案依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市士林區福港街一處公寓遭竊，張姓被害人發現屋頂破大洞，許多貴重物品均不翼而飛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

10月20日晚間，張姓被害人返回6樓頂樓加蓋溫暖家中時，赫然發現屋頂破了一個大洞，且屋內一片狼籍，值錢的物品也不見，他當場嚇壞，不料隔壁朱姓鄰居也遭竊，2人共損失3條項鍊、美金300元、新台幣8萬。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲竊賊從屋頂挖洞潛入行竊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2人趕緊報案，經鑑識人員到場研判，歹徒應是利用工具鑿破該頂加屋頂，從天花板一躍而下，在屋內大肆搜括財物，並在得手後從大門離去，朱姓鄰居則是被拆鐵窗潛入行竊。

專案小組積極調閱監視器畫面過濾清查，並比對犯案手法，掌握42歲陳姓慣竊涉有重嫌，但陳嫌生性狡詐，更在犯案過程實施變裝且製造多處監視器斷點，甚至竊取路邊自行車代步，最後又棄置於外雙溪中。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲42歲陳姓慣竊，生性狡猾製造斷點，還偷走路邊腳踏車代步。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方掌握相關事證後向地檢署、法院聲請拘票、搜索票，上月22日於陳嫌新北市永和家中將其拘提到案，並從他身上及家中搜到被害人遭竊的項鍊等贓物及砂輪機等作案工具，陳嫌一度辯稱精品是自己買的，當警方追問購物證明，他則語塞，當場被拆穿謊言，訊後被依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

後港派出所所長江中月呼籲，法網恢恢、賊星該敗，犯嫌雖刻意換裝、竊車等手法意圖製造斷點，自認能躲避警方追緝，有心民眾切勿心存僥倖，因一時貪念觸法，另年關將至，防盜工作不可輕忽，也將持續查察不法。

ET快訊
女醫啪啪小王「每次都叫到老公不行」　不戴套下場慘了
男童遭勒脖快窒息！　老師還在滑手機
「避孕避一半」快…才戴！楊晨熙懷孕嚇到　Melody狂勸：不
快訊／美軍機P-8A由北向南航經台灣海峽
賣球賽黃牛票最重罰50倍！立院初審通過　程式搶票判3年徒刑
「南台灣小姑娘」消失7年近況曝！　罹病大哭：已做好最壞打算
快訊／火勢延燒！小四童受困3F　救出無呼吸心跳
快訊／撞球之子楊清順過世　享年45歲
快訊／韓國19比1扣倒巴勒斯坦　分組第二闖超級循環賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／日女偶像西門町遭流浪狗咬！擔心狂犬病4次就醫　診斷結果曝

寒夜中央球場打籃球　30歲陽光男突休克倒地...送醫搶救中

女牙醫啪啪小王「每次都叫到老公不行」　夫見鹹濕對話怒告

雲林斗六社區清晨大火　2車庫、5輛汽機車燒毀

新北小客車違規左轉　2機車同步撞上！1騎士彈飛摔斷腿

新北永安大橋女駕駛突右切！廂型車撞上噴機車道...騎士慘塞車底

三寶嬤機車騎上人行道！為閃路人衝進診所大門　驚險畫面曝

快訊／新北汐止疑瓦斯外洩！人孔蓋狂飄出瓦斯味　警消封路戒備

賊屋頂鑿洞扮蜘蛛人空降！爽偷愛馬仕、現金...士林警火速逮人

快訊／台東電器行火警！小四童受困3F「救出無呼吸心跳」搶救中

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

賓士喵去針灸竟遇失散多年兄弟　露同款「傻眼貓咪臉」：複製貓？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

逃逸移工被攔...帶警回家抓人　不願讓閨蜜孤單「一起回印尼」

曾之喬爆情淡辰亦儒：還是很相愛！　近3年陷低潮「那是一份禮物」

以軍「引爆哈瑪斯法院」秒夷平　下令加薩南部16.7萬人撤離

獨／日女偶像西門町遭流浪狗咬！擔心狂犬病4次就醫　診斷結果曝

寒夜中央球場打籃球　30歲陽光男突休克倒地...送醫搶救中

女牙醫啪啪小王「每次都叫到老公不行」　夫見鹹濕對話怒告

雲林斗六社區清晨大火　2車庫、5輛汽機車燒毀

新北小客車違規左轉　2機車同步撞上！1騎士彈飛摔斷腿

新北永安大橋女駕駛突右切！廂型車撞上噴機車道...騎士慘塞車底

三寶嬤機車騎上人行道！為閃路人衝進診所大門　驚險畫面曝

快訊／新北汐止疑瓦斯外洩！人孔蓋狂飄出瓦斯味　警消封路戒備

賊屋頂鑿洞扮蜘蛛人空降！爽偷愛馬仕、現金...士林警火速逮人

快訊／台東電器行火警！小四童受困3F「救出無呼吸心跳」搶救中

獨／日女偶像西門町遭流浪狗咬！擔心狂犬病4次就醫　診斷結果曝

台八女神被前男友拍裸照！　他追求遭媽阻攔嗆「沒操觀念」

大谷翔平是英雄！日小學生「崇拜的人」排名出爐　爸爸地位不保

寒夜中央球場打籃球　30歲陽光男突休克倒地...送醫搶救中

女牙醫啪啪小王「每次都叫到老公不行」　夫見鹹濕對話怒告

安親班「14天收費8500元」　他嘆：沒錢不要生小孩！一票反讚便宜

身分證拿出來！「2縣市居民」5折爽玩樂園　地址中2字只要450元

聯電11月營收187.9億元、年減16.67%　寫近半年低點

徐若熙「真的很棒」　韓國捕手敲雙安：不要有太多雜念

安縵最新品牌「Janu Tokyo」明年3月開！飯店亮點搶先看　一晚3萬起

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

社會熱門新聞

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！

Toyz敲爛冠軍戒指聽佛經　毒品罪二審今宣判

18歲女被搭訕灌醉　醒來初夜沒了

長腿熱褲妹揪男友半夜做壞事　第3次下場慘了

高雄警帶槍跟老婆開直播　蹺班回家洗碗曬恩愛

正妹超商實習遇色老闆　倉庫遭銬脫衣摸胸

小貨車追撞險變肉餅　警驚嚇：心臟要停了

遭吳宗憲嗆落選　永和前里長當選無效案勝訴

被統神嗆「販毒狗」　Toyz毒品案二審今宣判

Toyz上訴失敗理由曝　運輸又販賣不得緩刑

女租客控房東騷擾　網見「辣妹子」顏值狂歪樓

即／新北女社區高樓墜樓　當場死亡

更多熱門

相關新聞

女租客控房東騷擾　網見「辣妹子」顏值狂歪樓

女租客控房東騷擾　網見「辣妹子」顏值狂歪樓

顏值即正義？陸籍孫姓女子以每月8500元於北市士林區租套房，但25歲黃姓房東疑不斷騷擾，甚至叫她起床等，她不堪其擾報警處理。警方到場後，孫女情緒失控飆罵員警，一旁房東將過程錄下PO上網，並稱想拿錢請對方搬走，不知道該怎麼辦，但租客高顏值，意外讓網友紛紛歪樓說「東北辣妹子嗎」、「好漂亮皮膚超好」。

撞擊瞬間曝　休旅車國1猛撞緩撞車　

撞擊瞬間曝　休旅車國1猛撞緩撞車　

補教女師「投資」696萬　警逮車手才知騙局一場

補教女師「投資」696萬　警逮車手才知騙局一場

台南透天半年賣不掉　狂貼12個「售」字

台南透天半年賣不掉　狂貼12個「售」字

國1休旅車撞緩撞車2人傷　車頭爛毀畫面曝

國1休旅車撞緩撞車2人傷　車頭爛毀畫面曝

關鍵字：

士林屋頂竊賊天花板後港派出所影音

讀者迴響

熱門新聞

唐禹哲棄11年元配「辦完婚宴拒登記」！閨蜜掀黑幕開轟

即／Toyz砸爛冠軍戒指：統神是對的

快訊／「撞球之子」楊清順離世！　享年45歲

孕婦血崩一夜死了3次！名醫衝開刀房見1幕心碎

快訊／BLACKPINK正式續簽團體約！

超哥領1000萬買麥拉倫交車秒轉售

結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚：去娶個正常的

快訊／Toyz賣大麻煙彈二審結果出爐

兒子變兄弟！養兒18年驚覺「生父是阿公」3寶爸崩潰

她國小遭排擠「只有你願意坐我旁邊」　長大後現世報來了

路邊「前戲做到滿」！正妹腿伸進陳奕胯下

開車加油「發票中1000萬」！　獎落2縣市

超商今天美式、拿鐵買6送6！

失婚女酒醉被性侵！醒來「內褲卡臀部」下面痛

擁百萬JJ罩杯圓球奶！AV女優驚傳死亡

更多

最夯影音

更多
統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活

統神噴Toyz！館長反應曝　看直播笑：還能跳...靈活
路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

路上遇妹子想搭訕認識　他遭低音嗆：我查埔啦

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

4歲韓國娃首次吃台式早餐　愛上肉包、蛋餅萌喊：還要

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面