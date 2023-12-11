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書法作品變「視力檢查表」　黃智陽：以現代人的語言創作

▲書法名家黃智陽書法創作展。（圖／華梵大學提供）

▲書法名家黃智陽舉辦書藝創作展。（圖／華梵大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

書法名家、華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽，昨起在華山文創園區展出「山與山」書藝創作展，以「山」為主題的各式書寫創作，涵蓋藝術、歷史、佛學，並橫跨流行歌曲，把歌手李宗盛、蕭煌奇的歌曲融入作品中，甚至將「山」字翻轉不同角度，讓書法作品變身成「視力檢查表」，一開展就掀起話題，吸引不少觀看人潮。

黃智陽表示，在華梵大學工作25年，每天來回山林與城市之間是一種特別的福分，感受到每個人內心也都需要一座寧靜的山，才能在壓力中找到平衡點，因而有了此次「山與山」的創作展，希望以現代人看得懂的語言書寫，呈現書法的當代生命力與轉型契機。

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▲書法名家黃智陽書法創作展。（圖／華梵大學提供）

▲黃智陽將「山」字翻轉不同角度創作出「視力檢查表」。（圖／華梵大學提供）

華梵大學校長林從一表示，黃智陽展出作品中，將「山」字翻轉不同角度創作出的「視力檢查表」，呈現了見山是山、見山不是山、見山還是山的意境，而正對面掛的即是流行歌手蕭煌奇的成名曲「你是我的眼」，如此巧思安排，實在令人莞爾。

國立台灣師範大學美術館館長白適銘評析，黃智陽跨越各種書體的創作，透過寫經或寫大字的作法超越、貫穿古今，更融入當代生活的多元性，讓題材無窮變化，更貼近觀賞者的內在聲音。

▲書法名家黃智陽書法創作展。（圖／華梵大學提供）

▲蕭煌奇《你是我的眼》成為黃智陽的創作題材。（圖／華梵大學提供）

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