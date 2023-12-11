快訊／國1北向銅鑼出口封閉！3車追撞釀大貨車翻覆6人傷...回堵1k

▲國1北向銅鑼出口發生3車追撞事故 。（圖／翻攝高速公路1968，以下同）



記者蔡文淵、吳佩蓁／苗栗報導

國道1號北向銅鑼出口，今（11日）下午4時20分許發生3車追撞事故，一輛小貨車、自小客車及一輛大貨車追撞，導致大貨車側翻，車上裝載的東西全傾倒在車道上，事故導致6人受傷，警消已趕到現場處理，詳細肇事原因仍有待釐清。目前事故占主線外側及出口匝道，後方車流回堵約1公里，銅鑼出口暫時無法通行，請用路人提前於三義交流道駛離高速公路，或持續往北改由苗栗交流道駛離。