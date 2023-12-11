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社會 社會焦點 保障人權

北投單親爸上班枉死！賓士男離奇連撞4車　20萬交保限出境

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

北市北投區8日上午發生一起嚴重車禍，1名53歲馬姓男子駕駛賓士沿文林北路南往北方向行駛途中，離奇追撞同向3部機車後，再波及停等紅燈的機車，導致39歲許姓男騎士傷重不治。肇事馬男經檢方複訊後，諭知20萬元交保，限制出境、出海。

▲台北市北投區承德路文林北路口發生一起嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲賓士連撞4輛機車，導致1名39歲騎士傷重不治。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

此案發生在本月8日上午10時36分，位於北投區承德路七段與文林北路口，當時馬男駕駛要價351萬起的白色賓士M-Class休旅車，沿文林北路南往北方向行駛，不明原因連續撞擊同方向行駛的3部機車，及停等紅燈的1輛機車，其中許姓男騎士當場被捲進車底，送醫搶救後仍傷重宣告不治，另名50歲洪姓男騎士則是頭部骨折，在加護病房觀察中。

▲台北市北投區承德路文林北路口發生一起嚴重車禍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲肇事馬姓男子20萬元交保。

據了解，馬姓男子在日前在榮總做過腦部手術，8日事發時是要前往榮總回診並且拿藥，但沒想到卻發生重大車禍事故，造成1名騎士無辜慘死，馬姓男子在現場不斷表示，不記得當時事發經過，也不清楚事情怎麼發生。

死者許男弟弟表示，他在連鎖服飾店NET上班，是單親爸爸，事發當天一早騎車準備去開店，沒想到卻發生憾事；檢方於9日相驗後，依過失致死罪嫌諭知肇事馬男20萬元交保，並限制出境、出海。

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