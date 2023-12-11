姚立明：賴清德老家是錯誤政策受害者　若拆邊上鄰居怎麼辦？

▲賴清德競總主委姚立明。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德競總主委姚立明今（11）日表示，賴清德老家應該是錯誤政策的受害者，全台灣還有好多塊礦區的房子，地方政府沒有好好規劃，幫助這群弱勢，現在居然說它是違建，「如果新北市政府真的認定是違建要拆，我絕對認為賴清德會拆，可是邊上一大串的鄰居怎麼辦？他總不好意思從他口裡講，大家都拆吧？」

姚立明今天上午接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，針對主持人周玉蔻詢問，對手緊咬賴清德老家議題，姚立明表示，賴清德的本質是正派的，不但不會有什麼粉色，更不可能有黑色，「他說話也很誠實，他有什麼可打？所以他們本來想打的什麼台南88啦，後來發覺根本尬不上他嘛！賴副一句話，那個人第一個跟誰好、第二個跟誰好，這個案子就結束了，因為這本來就事實嘛！所以他沒有東西可打」。

而針對賴清德老家詳細狀況，姚立明評論，賴清德老家應該是錯誤政策的受害者，他們不想有所有權狀、他們不想有完完整整可以改建的權利嗎？那群人在那個地方明明安身立命了兩、三代，憑什麼政府不給他們？全台灣還有好多塊礦區的房子，地方政府沒有好好規劃，幫助這群弱勢族群，給他們最基本的房產概念，現在居然說它是違建，3、40年不能改，不能變得稍微水泥、擋颱風，這個不行嗎？他坦言，這個東西的確不好說，因為有些人不懂。

姚立明表示，「如果新北市政府真的認定是違建要拆，我絕對認為賴清德會拆，可是邊上一大串的鄰居怎麼辦？他總不好意思從他口裡講，大家都拆吧？」他說，對手是想讓不了解歷史和法律規範的中間選民，有「賴清德老家搞了半天搞一個違建」的印象，他認為應該好好的面對、好好的說明，可是他一點都不覺得這是一個弊案，或者是要先處理的事情，因為這需要由政府來處理。

此外，姚立明也分享，近期所有民調「賴蕭配」稍微往上爬，最重要的背景就是副總統候選人蕭美琴，蕭美琴回來後，許多還沒做決定的選民，做了決定，而民眾黨總統候選人柯文哲掉下來的支持度，絕大部分國民黨總統候選人侯友宜沒有拿到，是賴清德、蕭美琴拿到。

至於蕭美琴對於賴清德民調穩定領先，主要原因是因為「藍白分」或是「蕭美琴本身就有增加民調的條件」？姚立明指出，這兩件事幾乎是連接的，蕭美琴回來後，賴蕭配的「女性支持度」、「年輕人高知識分子」支持度都持續增加，「蕭美琴太厲害了」，沒看過能這麼快進入選舉狀況的人。

姚立明直言，過去蕭美琴比較「官式的講話」，因為她是外交官，必須要有一些謹慎的思考、不要出錯，但這次回來，聽到蕭美琴講話，發現她是個有真性情的人，不是一個傳統的政治人物，可以按照自己心裡的講話，然後有邏輯的條列出來，而且句子是非常完整、找不到漏洞的，自己兩次聽蕭美琴受訪「心裡開心到不行，怎麼來這麼一個寶貝」，沒想到可以加分到這個地步。