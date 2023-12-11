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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析民眾黨釋內參民調4策略　學者：國民黨這招破柯文哲的局

▲▼第16屆總統、副總統候選人號次抽籤，台灣民眾黨陣營代表柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨日前公布內參民調指出，柯文哲仍為第二名。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選在即，民眾黨公布內參民調指出，近期被視為「老三」的總統候選人柯文哲仍為「老二」，國民黨隨即也釋出藍營內參民調聲稱「侯康配」與民進黨「賴蕭配」差距只有0.2%。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳10日就在臉書分析，民眾黨這時公布內參民調主要有四個策略，但國民黨也跟著公布，還強調與賴蕭配只差0.2％，破了柯文哲的局。

鈕則勳表示，就算柯文哲民調在下滑，有白營支持者「棄柯」去保其他候選人，但也不會讓民眾黨的政黨票跟總統選情一樣，造成「雙輸」的結果。他認為，畢竟這些「棄柯而去」的支持者，他們對柯文哲還是會不好意思，所以在政黨票的投票取向上，民眾黨就可能變為他們的首選，基本上柯文哲仍能穩住政黨票的情勢，不會雙輸。

至於民眾黨公布內參民調稱支持度仍超過侯康配，鈕則勳分析主要有四個策略脈絡，第一是「走夜路，吹口哨壯膽」；第二，主要在防止可能的棄保發生，讓柯陣營選票再流失；第三，訴求中間選民、游離選民，讓他們覺得柯文哲「一人戰兩黨」，仍然有逐鹿中原的本錢與氣勢；第四，想趁國民黨沒有相關動作的時候，想來個先聲奪人。

但鈕則勳提到，孰料，國民黨隨後也公布內參民調，還特別說和賴蕭配只差0.2%，就破了柯文哲的局。他最後強調，各政黨公布內參民調，絕對有策略的考量，不是文宣行銷操作，就是希望藉此震懾主要競爭對手，「所以內參民調，聽聽就算了！」

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