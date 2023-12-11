台南拖板車載貨櫃屋卡天橋　警聽轟然巨響...衝現場30mins排除

記者林東良／台南報導

1輛載運廢棄貨櫃屋之拖板車，11日上午11時30分許，行經台南市安南區安中路、本淵路口時，因車高過4.2公尺限高，轟然一聲車體卡在天橋下方，路邊用路人都捏把冷汗，事故地點旁的市警三分局據報，30分鐘內迅速排除事故，恢復交通。

▲1輛載運廢棄貨櫃屋之拖車，11日近中午行經台南市安南區安中路、本淵路口時，因車高過4.2公尺限高，轟然一聲車體卡在天橋下方，警方派員查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市安南區安中路、本淵路口天橋11日上午11時30分發生車禍，一輛拖板車因載運貨櫃屋超過天橋限高（4.2公尺），因此撞上天橋卡住，且占據整個本淵路。

市警三分局警方指出，這起車禍幸未波及其他車輛及用路人，駕駛酒測值為0，但因為適逢近中午時分，來往車流較多，正巧此一事故地點就在台南警三分局旁，事故發生時三分局同仁聽到轟然巨響，紛紛到場查看並立即派遣多名警力於現場維護交通秩序，並分工協助司機排除掉落於路面之物品，整起事故在眾人協力之下於30分鐘內排除，交通恢復順暢。

針對這次事故市警三分局立即就肇事車輛裝載貨物之違規態樣，依據「道路交通管理處罰條例第29條-裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度」製單舉發。

市警三分局呼籲，裝載貨物駕駛車輛時，應注意是否超長、超高、超寬及是否固定牢靠後再行駛，行經天橋處時，更應注意天橋限高，以避免類似交通事故發生。