佯裝顧客上門搶金項鍊　南警3小時內緝匪起毒

▲32歲的毛姓嫌犯佯裝顧客進入銀樓搶走金項鍊，被新營分局循線緝獲，起出變賣金項鍊所獲贓款及毒品咖啡包20包和愷他命1包。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區11日上午10時許，發生一起銀樓搶案，1名男子佯裝顧客，伺機搶走一條價值近7萬元金項鍊，新營分局據報成立專案小組全力查緝，迅速查明搶嫌身分，並於中午12時30分許，在台一線新營區新東陸橋地下道逮捕32歲毛姓搶匪，起獲變賣金飾的贓款及毒品咖啡包和愷他命，全案依搶奪及毒品罪嫌送辦。

據了解，32歲的毛姓嫌犯佯裝顧客進入銀樓，要求店家拿出金項鍊供其觀看挑選，毛嫌拿到金項鍊後，立即趁老闆不備直接奪門而出，隨即前往附近銀樓變賣，得手新台幣69820元。專案小組獲報後立即擴大調閱監視器畫面追查，鎖定車輛，掌握嫌犯身分，動員全體警力共同查緝。案發後2.5小時在台一線、土庫路口發現毛嫌。

新營分局發動攔截圍捕並於新東陸橋下攔下毛嫌，依法逮捕。查獲時在毛嫌身上起獲剩餘贓款48390元及毒品咖啡包20包和愷他命1包。

新營分局長顏勤峰呼籲，銀樓珠寶等相關業者，應注意防護店內財物安全，可設置監視器、電磁門鎖，以嚇阻預謀犯案之潛在有心人士。若遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，以利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。