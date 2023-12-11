曾笑「南京大屠殺」被永久封禁！網紅深夜復出　短短幾分鐘再被禁

記者蔡儀潔／綜合報導

失言風波過去4年後，號稱「鬥魚四大女神之一」的大陸直播主陳一發兒8日晚間開播，觀看人數破10萬，不過短短幾分鐘後，直播間被封禁，其快手賬號也已無法搜索。

綜合陸媒報導，陳一發兒8日晚間在快手直播間開播，約10時40分正在表演唱歌的她，已吸引破10萬人觀看，點讚數近5萬。不過數分鐘後，直播間被封禁。陳一發兒的快手帳號「陳X」此前共發布了8個影片作品，粉絲有4000多個。

▼ 陳一發兒8日晚間嘗試復出卻再被封禁。（圖／翻攝自新民晚報）

據悉，「陳一發兒」曾是鬥魚平台網紅主播，憑藉一首自彈自唱歌曲《童話鎮》走紅，不過2018年被舉報在早年直播過程中，曾公然把「南京大屠殺、東三省淪陷」等作為調侃的笑料。

▲ 陳一發兒2018年的失言風波引發大陸官方關注。（圖／翻攝自新民晚報）

當時她在一場直播中，以日本歌曲做背景音樂，她縮在椅子上，雙手手肘稱在膝蓋上，手掌貼在兩頰邊，帶著滿臉笑意，先是大喊「東三省不保啦！」，緊接著又笑喊「鴉片戰爭啦，南京大屠殺呀！」。

另外有網友稱，陳一發兒還在遊戲中，把遊戲人動作戲稱為「參拜靖國神社」，引發諸多網友嚴重不滿。

鬥魚平台當時發表聲明稱，「將在永久關閉陳一發兒直播賬號的基礎上，徹底取消其直播間，並針對相關責任人給予嚴肅處理。」