一旁全是墳墓！失聯紅衣女夜爬大坑3.3km山路自救　喝口水回家了

▲台中市一名賴女昨日爬大坑失聯，竟頂著夜色沿路從9號步道接6號步道自行下山，一路上除了有崎嶇木棧道，還有墳墓在旁。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名40歲賴女昨日跟丈夫、小孩一起爬大坑9號步道，途中小孩脫隊，與丈夫分頭找人，丈夫找到小孩後，卻換身穿紅衣的賴女消失，警消加上民間團體近百人搜山。結果賴女竟是沿著6號步道，頂著夜色走進木棧道區，約3.3km山路，耗費約4小時，且過程中還要經過墳墓區，體力、心理素質都相當強大。

台中消防指出，昨（10）日18時48分接獲民眾報案，在大坑9號步道有一名40歲賴女失蹤，派遣警義消39人、民間搜救團體46人、搜救犬一隻，經搜索，在22時40分東山路上一間超商外找到失蹤者，賴女無受傷。

▲警義消加上民間團體接近百人前往搜救。（圖／翻攝Facebook／臺中市山海屯救援協會 臺中市政府消防局義消總隊第三大隊山海屯義消分隊）



據了解，昨天下午賴女跟丈夫、年幼小孩前往大坑9號爬山，一家人平常就有爬山過，並非首次前往，但是昨天小孩在9號步道內脫隊，夫妻倆分頭找人，並且約定好在9號登山口會合，結果丈夫找到小孩後，賴女卻遲遲未現身，急得丈夫趕緊通報。

警消獲報時，當下天已全黑，加上賴女丈夫透露，太太先前動過手術，方向感較差，身上也沒有手機、頭燈等照明設備。搜救小組不敢大意，派遣大量人力進入搜山，不放過一點細節，苦尋將近4到5小時，卻都沒有找到人。

直到22時40分，賴女突然現身在東山路與松竹路口一間超商，向店員求救討電話報平安，結束驚魂記。

▲▼大坑步道以9號最為親民熱門，賴女昨晚則沿著9號銜接6號下山，在松竹路上一間超商現身。（圖／記者許權毅翻攝，點圖放大）



原來，賴女沿著9號步道往前，隨後轉進困難度稍微高一些的6號步道，6號步道多為木棧道，加上平時就比較少人走，路燈數更少，一旁還有大量「夜總會」。依照大坑步道導覽圖顯示，9號步道全長1.6km、耗時約60分鐘，6號步道全長1.7km、耗時90分鐘，賴女此次意外，不只靠著體力自救，也有著強大心理素質，連在場人員也稱「厲害，真的蠻遠的」。