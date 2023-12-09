　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

認識25天閃婚！65歲港男表真心　「8千萬房產」全轉39歲嬌妻名下

▲▼老夫少妻。（圖／CFP）

▲香港一名男子與小26歲女子閃婚後將所有家產送給對方。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

香港一名65歲失婚男子在拉丁舞班認識一名來自中國湖南、年齡相差26歲的女子25天後，就迅速與其閃婚，並將總價值達2200萬港幣（約新台幣8852萬元）的房產，以及車子等所有家產全都送給小嬌妻，自己每月只留3000港幣（約新台幣1.2萬元）當生活費，證明自己對妻子是真愛。

綜合港媒報導，65歲的鄭男3年前參加拉丁舞班時，經老師介紹認識了年僅39歲、離婚來港的學妹。2人相識短短25天後，鄭男便認定對方是「對的人」，迅速與其閃婚。鄭男表示，他將老婆視為衣服，只要看到喜歡的就要立刻擁有，因此才決定匆匆與妻子結婚。

婚後，月薪6萬港幣（約新台幣24萬元）的鄭男，便將價值700萬港幣（約新台幣2816萬元）的村屋單位、父母留給他的1500萬港幣（約新台幣6035萬元）錦繡花園豪宅、轎車、銀行存款等全部資產轉交給妻子，就連保險受益人也都填上了太太的名字。

鄭男形容這是他對妻子的「真信任」，並不擔心妻子會離他而去，但不少網友卻質疑鄭太太的動機，認為她並非尋常，或許另有所圖。有網友留言表示，這樣的女人是「高手」，也認為鄭男轉移資產的奉獻可能無法保證真愛，但也有網友對鄭氏夫婦表示祝福，希望這段感情能夠長久。

ET快訊
19歲脫光拍床戲！　女星爸拒看6年：同事一直跟他分享
48歲謝金燕近照太漂亮！　網挖「16歲素顏」認證：屌打一堆人
人妻攜幼女同床小王「隔木板激戰」　目睹至少十幾次
陸男偷媽媽15kg黃金「賣掉買藍寶堅尼」！母一聽氣瘋
大谷翔平被爆飛往多倫多　美媒：人還在加州
5姊弟住泰賣場3個月！日靠35元過活　母：貧窮逼我的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

認識25天閃婚！65歲港男表真心　「8千萬房產」全轉39歲嬌妻名下

東森自然美解放美容師雙手 總裁王令麟：明年春天升級「科技美容」

《寒單》導演黃朝亮西進拚事業　新片拍老兵安葬「促兩岸理解」

少年偷媽媽15kg黃金「賣掉買藍寶堅尼」！母一聽氣瘋

童顏女老師下班出校門被誤認學生！遭警衛攔下：家長來接才能離開

年終獎不看業績！廣東公司改「跑50公里」領100%現金　網喊羨慕

藍天保衛戰！　陸發布第三個「改善空氣品質計畫」

中共政治局會議：明年續行積極財政政策、穩健貨幣政策

向海外客招手！　陸宣布調降簽證費「按75%收取」

中國學者悼念季辛吉：帶來中國改革開放時代

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

認識25天閃婚！65歲港男表真心　「8千萬房產」全轉39歲嬌妻名下

東森自然美解放美容師雙手 總裁王令麟：明年春天升級「科技美容」

《寒單》導演黃朝亮西進拚事業　新片拍老兵安葬「促兩岸理解」

少年偷媽媽15kg黃金「賣掉買藍寶堅尼」！母一聽氣瘋

童顏女老師下班出校門被誤認學生！遭警衛攔下：家長來接才能離開

年終獎不看業績！廣東公司改「跑50公里」領100%現金　網喊羨慕

藍天保衛戰！　陸發布第三個「改善空氣品質計畫」

中共政治局會議：明年續行積極財政政策、穩健貨幣政策

向海外客招手！　陸宣布調降簽證費「按75%收取」

中國學者悼念季辛吉：帶來中國改革開放時代

芒果歌王楊哲「斜槓當農夫」！芒果冰店1年就倒閉　10年慘欠2300萬巨債

台中人買屋面積10年縮水24%　海線2區跟上小宅潮

夫自曝外遇7年「買房送小三」　正宮求償70萬卻吞敗訴

洋基想搶山本由伸　大都會殺出佔上風

寵物監視器通知「鏡頭前有人」　飼主一看笑了：是小班還是中班？

桃園男精神不濟...休旅車轉彎「0煞車直撞燈桿」 　烏龜翻躺路中

客人「買咖啡指定要溫的」！史丹利傻眼：台灣客製太驚人　網掀論戰

謝娜「幫同事追星許光漢」！　助攻圓夢過程PO網：他工作更賣力了

Lulu「短瀏海終於回來了」！凌晨公開新髮型 一刀剪到眉上超逆齡

真全螢幕時代來了！傳iPhone將實現100%無邊框　可能上市時間曝

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

大陸熱門新聞

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

童顏女老師下班出校門被誤認學生...遭警衛攔下

千萬級女網紅　復出僅3分鐘再被封禁

王令麟：東森自然美春天升級「科技美容」

小鵬汽車：福斯50億元入股已完成

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

認識25天閃婚！65歲男8千萬房產全送給嬌妻

五月天若被認定假唱　恐面臨百億賠償金

《寒單》導演黃朝亮　西進拚事業

向海外客招手　陸調降簽證費

年終獎不看業績！公司改跑步領現金

董事長離婚20年　突叫前妻買股票狂賺4820萬

中國學者悼念季辛吉：帶來改革開放時代

快訊／公布第2波台灣釋迦輸陸名單

更多熱門

相關新聞

美英外長會晤　重申確保台海和平穩定

美英外長會晤　重申確保台海和平穩定

美國國務卿布林肯今天與到訪的新任英國外交大臣卡麥隆會談。布林肯會後表示，兩人討論英美兩國在印太區域面臨的關鍵挑戰保持一致，這包括確保台海和平穩定，以及對抗中國的非市場行為。

董事長離婚20年　突叫前妻買股票狂賺4820萬

董事長離婚20年　突叫前妻買股票狂賺4820萬

五月天陷假唱風波！CNN：避開政治火爆中國

五月天陷假唱風波！CNN：避開政治火爆中國

星媒：新加坡與中國將30天互免簽證

星媒：新加坡與中國將30天互免簽證

港府不認同穆迪降級：與內地聯繫是優勢

港府不認同穆迪降級：與內地聯繫是優勢

關鍵字：

香港中國拉丁舞

讀者迴響

熱門新聞

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

中華隊明勝菲律賓　晉級亞錦賽冠軍戰　

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

被問柯文哲政治投機？賴清德回21字

魚屍綿延1km！北海道上萬條死沙丁魚沖上岸

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面