認識25天閃婚！65歲港男表真心　「8千萬房產」全轉39歲嬌妻名下

▲香港一名男子與小26歲女子閃婚後將所有家產送給對方。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

香港一名65歲失婚男子在拉丁舞班認識一名來自中國湖南、年齡相差26歲的女子25天後，就迅速與其閃婚，並將總價值達2200萬港幣（約新台幣8852萬元）的房產，以及車子等所有家產全都送給小嬌妻，自己每月只留3000港幣（約新台幣1.2萬元）當生活費，證明自己對妻子是真愛。

綜合港媒報導，65歲的鄭男3年前參加拉丁舞班時，經老師介紹認識了年僅39歲、離婚來港的學妹。2人相識短短25天後，鄭男便認定對方是「對的人」，迅速與其閃婚。鄭男表示，他將老婆視為衣服，只要看到喜歡的就要立刻擁有，因此才決定匆匆與妻子結婚。

婚後，月薪6萬港幣（約新台幣24萬元）的鄭男，便將價值700萬港幣（約新台幣2816萬元）的村屋單位、父母留給他的1500萬港幣（約新台幣6035萬元）錦繡花園豪宅、轎車、銀行存款等全部資產轉交給妻子，就連保險受益人也都填上了太太的名字。

鄭男形容這是他對妻子的「真信任」，並不擔心妻子會離他而去，但不少網友卻質疑鄭太太的動機，認為她並非尋常，或許另有所圖。有網友留言表示，這樣的女人是「高手」，也認為鄭男轉移資產的奉獻可能無法保證真愛，但也有網友對鄭氏夫婦表示祝福，希望這段感情能夠長久。