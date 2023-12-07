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香港評級展望降至「負面」　港府不認同：與內地的聯繫是發展優勢

▲▼香港。（圖／路透社）

▲香港與中國大陸的聯繫近年越來越緊密。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際信評機構穆迪（Moody's）接連將中國大陸、香港、澳門的信用評級（Credit rating）展望降至「負面」。對此，香港政府6日晚間回應，不認同穆迪以香港信用狀況與內地緊密相連，以及內地發展可能帶來潛在的負面影響為由，將香港信用評級展望調低至「負面」，相反的，香港與內地的聯繫是香港長遠發展的優勢。

港府表示，內地持續推進高水平雙向對外開放，加上大力推動綠色轉型、數字經濟和創新科技發展，將持續為香港帶來龐大的商業和投資機遇，香港與內地持續深化和擴大的經濟和金融聯繫，將繼續成為支撐香港長遠經濟發展的正面推動力，為在港營商的本地和國際企業帶來好處。

港府指出，穆迪也對特區的高度自治、政府和司法機構、《香港國安法》的實施和完善選舉制度等作出了不公的指責。

▲▼香港。（圖／路透社）

港府強調，中央政府決心長期堅持「一國兩制」，而香港作為國際金融和貿易中心的核心優勢將繼續維持。這些優勢包括繼續實行普通法制度、厲行法治；擁有獨立行使審判權的司法機構；資金、貨物、資訊和人才的自由流動；簡單和低稅率的稅制；以及與國際最佳做法高度接軌的友善營商環境等。

港府認為，與穆迪的評論相反，《香港國安法》的實施終止了2019年6月至2020年初期間發生的混亂局面和嚴重暴力事件，恢復了香港的穩定並增強了外界對香港的信心，使香港能夠迅速恢復正常運作並重回發展的正軌。

港府還說，在完善香港選舉制度後，「愛國者治港」的原則得以貫徹落實，確保了特區政府的管治掌握在愛國者手中，確保香港的穩定和發展，「香港的優勢在過去經歷不少考驗後，仍然得以保持，將來亦然。」

▲▼香港。（圖／路透社）

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