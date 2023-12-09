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愛妻癌逝4年！他整理遺物卻發現「外遇證據」　竟還有性感內衣

▲▼老人,整理,書信。（示意圖／CFP）

▲男子在妻子病逝4年後，才得知對方在十多年前曾經有過婚外情。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名男子4年前與結縭25載的妻子生死永別，儘管當時罹患癌症的妻子已經離世，但他仍然無法忘記一生的摯愛。日前他終於鼓起勇氣整理妻子的遺物，然而萬萬沒想到的是，他竟然找到妻子生前外遇的證據，除了有性感內衣外，還有和對方的定情對戒，讓他崩潰不已。

根據《太陽報》報導，這名不願公開姓名的60歲男性表示，他與妻子結婚25年，共同育有2個孩子，如今孩子也都長大了，然而正當兩人準備頤養天年時，妻子卻因為罹患乳癌，在4年前去世，享年53歲。

失去摯愛的他頓時陷入悲痛，久久無法接受這個事實。他說，「我們的婚姻非常幸福。她是我一生的摯愛，我相信我也是她的摯愛。這麼早就失去她讓我感到很痛苦，我好像無法克服傷痛。」

時隔4年，他漸漸開始接受妻子離去的事實，並試圖調整自己悲傷的情緒，因此他開始整理妻子的遺物，沒想到卻發現從未見過的私密照片、卡片以及禮物。

這些東西被藏在衣櫃後面的一個盒子裡，是由一個他從未看過的男性在12年前陸續寄來的，時間長達1年多。從這些物品毫無疑問能夠看出妻子與這個男人「有一腿」，因為信件內容非常露骨。

他表示，信裡談到男人對妻子的愛以及想要和她在一起的慾望，禮物則是包含性感內衣以及一枚定情戒指，疑似就是對戒。當他發現這些東西時，他震驚到吐了，完全無法相信深愛的妻子竟然背著他與其他男人外遇。

男子崩潰表示，他無法和任何人訴苦，更不能和孩子們討論這件事，因為不想要破壞媽媽在他們心中的形象。然而最痛苦的是，妻子早就離世，他甚至無法質問對方，且永遠都能不到答案，自己在妻子生病臨終前照顧她的一切起居，卻未曾想其實妻子多年來都在撒謊。

 
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